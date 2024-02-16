Генсек ООН предостерег Израиль от наземной операции в Рафахе

Город Рафах находится в центре гуманитарных операций ООН, и полномасштабное наступление израильской армии на город будет разрушительным для гражданского населения, заявил Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил Израиль о последствиях начала наземной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. "Полномасштабное наступление на город будет разрушительным для палестинского гражданского населения, которое и так находится на грани выживания", - заявил Гутерриш в пятницу, 16 февраля, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что Рафах находится в центре гуманитарных операций ООН. В настоящее время там, по оценкам всемирной организации, находятся примерно 1,3 млн человек, большинство из них - внутренне перемещенные лица.

"Я неоднократно призывал к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников и гуманитарному прекращению огня. Это единственный способ значительно увеличить масштабы доставки помощи в Газу", - сказал Гутерриш. Он охарактеризовал гуманитарные операции в секторе Газа как "едва функционирующие". "Уровень смертности и разрушений шокирует сам по себе. Война также выходит за границы региона и влияет на мировую торговлю", - добавил генсек ООН.

Макрон: Наступление на Рафах станет поворотным пунктом

Обеспокоенность возможным началом крупной военной операции в Рафахе выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что она спровоцирует гуманитарную катастрофу. "Израильское наступление на Рафах может привести только к беспрецедентной гуманитарной катастрофе и станет поворотным пунктом в этом конфликте", - сказал Макрон на совместной с королем Иордании Абдаллой II пресс-конференции в Париже.

После зачистки от боевиков северной части сектора Газа, включая его столицу, военная операция Израиля против ХАМАС переместилась в южную часть этого региона. В ночь на 12 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о нанесении "серии ударов" по объектам террористов в Рафахе. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа утверждает, что во время атак погибли десятки мирных жителей.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже около 28 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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