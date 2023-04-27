  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)
Йенс Столтенберг (фото из архива)Фото: Heiko Becker/REUTERS
ПолитикаГлобальные темы

Генсек НАТО призвал наращивать производство оружия

Жан Рофе
1 ч. назад

Увеличение арсеналов НАТО позволит продолжать поддержку Украины, наряду с укреплением сил сдерживания и обороны альянса, заявил Йенс Столтенберг.

https://p.dw.com/p/4QbaB

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в Североатлантический альянс страны наращивать производство оружия и боеприпасов и быстро пополнять запасы. Это "укрепит сдерживание и оборону альянса, позволяя продолжать поддерживать Украину", сообщила пресс-служба НАТО в среду, 26 апреля.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы идти дальше и быстрее", - заявил Столтенберг, открывая двухдневное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям (CNAD) в штаб-квартире НАТО. По словам генсека, которого цитирует пресс-служба, важно "обеспечить потенциал, который необходим НАТО, и работать коллективно вместе с промышленностью".

Йенс Столтенберг: Силы НАТО всегда будут стоять рядом с Украиной

Как говорится в сообщении пресс-службы, задача CNAD, собирающейся не реже двух раз в год, состоит в том, чтобы "обеспечить сотрудничество в предоставлении совместимых военных потенциалов". "Это гарантирует, что силы НАТО всегда будут иметь в наличии самые современные возможности", - указано в нем.

На прошлой неделе Столтенберг вновь подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину. "Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", - сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Смотрите также:

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как закончится война в Украине: вероятные и неожиданные сценарии | Трудолюбов, Снеговая, Гончаренко

Как закончится война в Украине: вероятные и неожиданные сценарии | Трудолюбов, Снеговая, Гончаренко

Спустя год после вторжения российский войск в Украину окончания войны все еще не видно. В том или ином виде его хотят самые разные страны, как на Западе, так и на Востоке, где Китай недавно представил мирный план из 14 пунктов. Что будет дальше? Военный перелом? Смена власти в Москве? Мирные переговоры? Мы обсуждаем самые вероятные и невероятные сценарии исхода войны в нашем новом выпуске.
Политика10 марта 2023 г.44:00 мин.
external

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

24 февраля 2022 года Путин ввел войска в Украину. В Кремле считали, что смогут быстро выиграть эту войну. Но путинский расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно. Но прекращать эту войну Путин все равно не собирается.
Политика24 февраля 2023 г.25:58 мин.

Сайт НАТО

Пресс-релиз НАТО
www.nato.int
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин

Переговоры Зеленского и Си и другие события 427-го дня войны

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Навальный: дело о терроризме. DW Шоу

Навальный: дело о терроризме. DW Шоу

Политика11 ч. назад61:05 мин.
Светлана Лобода на концерте

Светлана Лобода: Я умерла и снова возродилась

Светлана Лобода: Я умерла и снова возродилась

Культура15 ч. назад
Жители Мариуполя в разрушенном городе, март 2023 года

"Вы здесь иностранцы". Как живут в оккупированном Донбассе

"Вы здесь иностранцы". Как живут в оккупированном Донбассе

Конфликты24 ч. назад
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (фото из архива)

Казахстан приступил к судебному разбору наследия Назарбаева

Казахстан приступил к судебному разбору наследия Назарбаева

Политика5 мин. назад
Предвыборная акция с участием сторонников "Молодежной альтернативы"

Молодежное крыло АдГ признали экстремистской организацией

Молодежное крыло АдГ признали экстремистской организацией

Политика8 ч. назад
На концерте группы Nizkiz в Берлине, 25 апреля 2023 года

"В Беларуси я ходил на Rammstein, а в Германии - на Nizkiz"

"В Беларуси я ходил на Rammstein, а в Германии - на Nizkiz"

Музыка9 ч. назад
На главную страницу