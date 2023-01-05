Генсек НАТО: Опасно недооценивать Россию

На 316-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 5 января (время московское).

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Передислокация Россией стратегической авиации на аэродромы, расположенные дальше от Украины, сократит боевые вылеты устаревших самолетов, считает британская военная разведка. Как отмечается в сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации. Это, по данным британской разведки, стало реакцией на удары по базе авиации дальнего действия в Энгельсе, в результате которых несколько самолетов были повреждены. Российская авиация дальнего действия по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность этого оружия составляет 5000 километров в дополнение к дальности полета бомбардировщиков, говорится в сводке. "Однако полеты из мест рассредоточения создадут дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше сократят ограниченное количество летных часов, имеющихся на этих устаревших самолетах", - отмечает разведка.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России и амбиций президента Владимира Путина в войне с Украиной. "Они продемонстрировали большую готовность мириться с потерями и страданиями", - заявил Столтенберг на конференции деловых кругов в Норвегии. "Нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать Россию опасно", - приводит его слова агентство Reuters.

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