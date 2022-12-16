Генерал США: Россия не будет вновь пытаться взять Киев

На 297-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 декабря (время московское).

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Кремль готовится к затяжной войне в Украине, поэтому все члены НАТО, которые поддерживают эту страну, должны продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока Владимир Путин не осознает, что он не способен победить на поле боя, заявил в интервью агентству AFP генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, никаких признаков того, что Путин отказался от цели получить контроль над Украиной, пока не видно. В то же время генсек НАТО высказал мнение, что эта война, скорее всего, "закончится за столом переговоров, как и большинство войн".

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Россия не будет предпринимать новую попытку взять Киев, считает американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. "Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, тем более надлежащего качества", - написал Ходжес в микроблоге Twitter. Заодно он напомнил, что последняя частичная мобилизация в России с треском провалилась (здесь Ходжес использовал нецензурное выражение "Cluster F***". - Ред.). Тем самым американец возразил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который в интервью газете The Economist заявил: "Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев". Бен Ходжес также добавил, что завышенная оценка потенциала новых наступательных операций России играет на руку тем, кто не хочет продолжать поддерживать Украину.

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Молдова временно остановит вещание шести телеканалов за "распространение некорректной информации" при освещении событий в стране и войны России против Украины. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением". Речь идет о телеканалах "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ". "Эти СМИ серьезно и неоднократно нарушали кодекс аудиовизуальных услуг, тенденциозно и манипулятивно отражая события в нашей стране, а также события, связанные с войной России против Украины", - написал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

Запрет вступит в силу 19 декабря и будет длиться в течение всего срока действия чрезвычайного положения, объявленного Молдовой после российского вторжения в Украину 24 февраля.

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Австрия выделяет 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный украинским министерством энергетики при Секретариате Энергетического сообщества с целью аккумулирования средств доноров на закупки необходимого оборудования для украинских энергетических компаний. Об этом объявил в Вене вице-канцлер Австрии Вернер Коглер в ходе встречи с замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярославом Демченковым. "Это первый этап финансовой помощи, которая вместе с оборудованием, уже доставленным и которое еще будет доставлено в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонтные работы объектов инфраструктуры", - сообщило украинское Минэнерго. Коглер выразил слова поддержки Киеву и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массовых обстрелов неустанно ремонтируют поврежденные объекты. В свою очередь Демченков поблагодарил партнеров за финансовую и материальную поддержку, отметив, что потребности Украины в оборудовании "растут с каждой неделей".

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