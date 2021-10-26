Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать

Европейский Союз предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса. Так Брюссель отреагировал 27 октября на разгоревшийся между Москвой и Кишиневом конфликт о поставках российского голубого топлива. В чем его причина? Это всего лишь хозяйственный спор "Газпрома" с клиентом о ценах, долгах и условиях нового контракта? Или очередной пример использования Россией природного газа в качестве оружия для достижения геополитических целей? DW собрала факты, заявления и вопросы, которые следует учитывать при оценке причин и подоплеки сложившейся ситуации.

Отказ "Газпрома" от очередного продления договора 2006 года

До самых последних дней Республика Молдова еще с советских времен получала природный газ исключительно с территории России транзитом через Украину. В 2006 году был подписан контракт с "Газпромом" на пять лет, который затем ежегодно продлевался на 12 месяцев. В этом году российский государственный концерн не стал продлевать договор, и он истек 30 сентября. Однако "Газпром" в течение октября согласился поставлять 67% прежнего объема, чтобы к 1 ноября завершить начавшиеся ранее переговоры о новом контракте, и готов не прекращать поставки до 1 декабря при условии, что Кишинев оплатит объемы, полученные за сентябрь и октябрь.

Кишинев, 16 ноября 2020. Майя Санду после победы во втором туре президентских выборов

Почему "Газпром" именно в 2021 году решил настаивать на новом договоре? Возможное объяснение: когда прежний договор продлевался в очередной раз, президентом Молдовы был Игорь Додон, считающийся пророссийским политиком. 15 ноября 2020 года он во втором туре проиграл президентские выборы Майе Санду, выступающей за сближение с Евросоюзом.

Созданная ею либеральная проевропейская Партия действия и солидарности (PAS) 11 июля 2021 года выиграла досрочные парламентские выборы и сформировала новое правительство Молдовы. 28 июля председатель правления компании Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что с "Газпромом" начались переговоры о новом контракте.

Переговоры о газе ведет администрация президента России

21-22 октября к переговорному процессу о будущих поставках газа в Молдову активно подключился в Москве заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Декабрь 2019. Дмитрий Козак (слева) у президента РФ вместе с министром энергетики Александром Новаком

В 2018 году Владимир Путин назначил Козака, тогда еще вице-премьера российского правительства, своим спецпредставителем по торгово-экономическим отношениям с Молдовой. 11 августа 2021 года Дмитрий Козак обсуждал в Кишиневе с Майей Санду, согласно пресс-релизу на сайте молдавского президента, "новый контракт на поставку газа", а также "вопрос урегулирования приднестровского конфликта". Приднестровье - это непризнанный сепаратистский пророссийский регион на левом берегу Днестра.

Теперь в Москве руководство Молдовы на переговорах с Дмитрием Козаком представляли вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, отвечающий в правительстве за газоснабжение, и вице-премьер Владислав Кульминский, занимающийся вопросами Приднестровья.

Москва заявляет о кризисе неплатежей и озвучивает размер долга Молдовы

После того, как переговоры в Кремле с Дмитрием Козаком закончились безрезультатно, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 23 октября впервые публично в острой форме поднял тему молдавских долгов. "В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову, - заявил он. - Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ".

Москва, декабрь 2017. Владимир Путин и Игорь Додон на саммите стран СНГ

По словам Куприянова, "в настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов". Он заверил, что в требовании погасить задолженность "нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ".

Судя по тому, что пени за неуплату достигли 276 млн долларов и превысили 60% самого долга, возник он уже весьма давно. Но почему российское АО в интересах своих акционеров не стало требовать его возврата значительно раньше? Почему российская госкомпания не озаботилась соответствующими выплатами в бюджет РФ, к примеру, после рецессии 2015 года и весь период президентства Игоря Додона (2016-2020) продолжала ежегодно продлевать действующий контракт?

Молдавский участник переговоров Moldovagaz – дочерняя фирма "Газпрома"

Состоявшийся 27 октября очередной раунд переговоров, на этот раз с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вновь закончился безрезультатно. Специфика этих переговоров состоит в том, что интересы молдавской стороны, наряду с правительством, представляет компания Moldovagaz, которая является дочерней фирмой "Газпрома". Российскому поставщику принадлежат 50% плюс 1 акция молдавского покупателя своей продукции, правительство Молдовы владеет примерно 35%, свыше 13% контролируются Приднестровьем.

Молдавский эксперт по энергетике Серджиу Тофилат

Из-за такой структуры собственности совершенно непонятно, сколько именно "дочка" действительно задолжала материнскому концерну, утверждает Серджиу Тофилат, кишиневский эксперт в области энергетики и бывший советник президента Майи Санду. "В прошлом в Moldovagaz пропадали гигантские суммы из-за мошенничества и коррупции. Кто кому сколько задолжал, нужно было бы выяснить в ходе всесторонней проверки финансовой отчетности этой компании, однако такого аудита никогда не было", - заявил он в беседе с DW. На переговорах с Москвой Кишинев требует теперь проведения независимого аудита при определении размера долга.

Основной объем газа в Молдове потребляет сепаратистское Приднестровье

Специфика газового рынка Молдовы состоит в том, что основную часть российского голубого топлива потребляет сепаратистская территория - непризнанная Приднестровская республика. Потребность страны в газе составляет примерно 3 млрд кубометров газа в год, при этом на правый берег Днестра со столицей Кишинев приходятся порядка 1,1 млрд кубометров, тогда как почти две трети используются на левом берегу.

Памятник Ленину перед парламентом непризнанной Приднестровской республики в Тирасполе

Правда, там находится Молдавская ГРЭС. "Она потребляет примерно одну треть всего импортируемого в Молдову газа. За счет этого газа вырабатывается вся электроэнергия, которую мы потребляем", - поясняет вице-премьер Андрей Спыну.

По данным российского информационного агентства "Интерфакс", "власти Приднестровья не платят "Газпрому", используя деньги с "газового счета" на социальные нужды региона. Долг Приднестровья за газ составляет почти 7,4 млрд долларов".

Связаны ли газовые переговоры с НАТО, СНГ, ЕАЭС и "Крымской платформой"?

В ходе переговоров российская сторона предлагает Кишиневу в обмен на более дешевый газ отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС, отложить согласованную с Брюсселем либерализацию энергетического рынка Молдовы и присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), утверждала британская газета Financial Times 27 октября со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Косвенным подтверждением этого сообщения можно рассматривать заявления, сделанные председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко 20 октября в Афинах, где она в рамках Европейской конференции председателей парламентов встретилась с главой молдавского парламента Игорем Гросу.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ

"Мы рассчитываем, - сказала она, - что Кишинев сумеет сохранить баланс между европейскими устремлениями, что хорошо, но и не потеряет взаимодействия с евразийскими экономическими структурами, не будет разрывать связи со странами СНГ… и будет сохранять внеблоковый статус". Иными словами, не будет стремиться в НАТО.

Судя по выступлению Валентины Матвиенко, у Москвы имеются и другие политические требования. "Нас не может не беспокоить, что президент Молдовы, - указала спикер Совета Федерации РФ, - сочла возможным принимать участие в так называемом саммите "Крымской платформы" в Киеве - явно грубо антироссийском мероприятии. Это ее право, но, конечно, мы не можем не учитывать это в нашем дальнейшем диалоге и выстраивании наших отношений в будущем".

25 октября премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее правительство не обсуждает вопрос выхода страны из СНГ.

Молдова впервые закупает газ в странах Евросоюза

В условиях затянувшихся переговоров с Россией и объявленного 22 октября молдавским парламентом на 30 дней чрезвычайного положения Молдова впервые в своей истории начала закупать голубое топливо в Евросоюзе.

25 октября госкомпания Energocom заключила контракт на пробную поставку 1 млн кубометров газа с польской PGNiG. "Мы получили первый опыт приобретения газа на международном рынке", - подчеркнула премьер-министр Молдовы. 26 октября такой же небольшой объем был закуплен у нидерландской компании Vitol, 27 октября были законтрактованы еще 1,5 млн кубометров. Тендер выиграли международная компания DXT Commodities и польская PGNiG.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица

Закупленный газ может быть российского происхождения, а также, например, норвежским, нидерландским или регазифицированным СПГ. Технические возможности для физической доставки голубого топлива имеются как со стороны Украины, в том числе и в обход Приднестровья, так и по введенному в строй 5 октября этого года газопроводу Яссы-Унгень-Кишинев со стороны Румынии, которая, в свою очередь, соединена с газотранспортной системой ЕС и сама добывает газ.

По каким именно ценам Кишинев приобретает газ в ЕС, не сообщается. По словам Натальи Гаврилицы, "это в районе 1000 долларов за тысячу кубометров". От "Газпрома" Молдова получает газ в октябре за 790 долларов. При заключении долгосрочного контракта Кишинев хотел бы скидку к рыночной цене в 50%, российский поставщик предлагает 25%, но только при условии погашении долга в 709 млн долларов в течение трех лет.

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