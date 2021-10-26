Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.
Европейский Союз предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса. Так Брюссель отреагировал 27 октября на разгоревшийся между Москвой и Кишиневом конфликт о поставках российского голубого топлива. В чем его причина? Это всего лишь хозяйственный спор "Газпрома" с клиентом о ценах, долгах и условиях нового контракта? Или очередной пример использования Россией природного газа в качестве оружия для достижения геополитических целей? DW собрала факты, заявления и вопросы, которые следует учитывать при оценке причин и подоплеки сложившейся ситуации.
До самых последних дней Республика Молдова еще с советских времен получала природный газ исключительно с территории России транзитом через Украину. В 2006 году был подписан контракт с "Газпромом" на пять лет, который затем ежегодно продлевался на 12 месяцев. В этом году российский государственный концерн не стал продлевать договор, и он истек 30 сентября. Однако "Газпром" в течение октября согласился поставлять 67% прежнего объема, чтобы к 1 ноября завершить начавшиеся ранее переговоры о новом контракте, и готов не прекращать поставки до 1 декабря при условии, что Кишинев оплатит объемы, полученные за сентябрь и октябрь.
Почему "Газпром" именно в 2021 году решил настаивать на новом договоре? Возможное объяснение: когда прежний договор продлевался в очередной раз, президентом Молдовы был Игорь Додон, считающийся пророссийским политиком. 15 ноября 2020 года он во втором туре проиграл президентские выборы Майе Санду, выступающей за сближение с Евросоюзом.
Созданная ею либеральная проевропейская Партия действия и солидарности (PAS) 11 июля 2021 года выиграла досрочные парламентские выборы и сформировала новое правительство Молдовы. 28 июля председатель правления компании Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что с "Газпромом" начались переговоры о новом контракте.
21-22 октября к переговорному процессу о будущих поставках газа в Молдову активно подключился в Москве заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Декабрь 2019. Дмитрий Козак (слева) у президента РФ вместе с министром энергетики Александром Новаком
В 2018 году Владимир Путин назначил Козака, тогда еще вице-премьера российского правительства, своим спецпредставителем по торгово-экономическим отношениям с Молдовой. 11 августа 2021 года Дмитрий Козак обсуждал в Кишиневе с Майей Санду, согласно пресс-релизу на сайте молдавского президента, "новый контракт на поставку газа", а также "вопрос урегулирования приднестровского конфликта". Приднестровье - это непризнанный сепаратистский пророссийский регион на левом берегу Днестра.
Теперь в Москве руководство Молдовы на переговорах с Дмитрием Козаком представляли вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, отвечающий в правительстве за газоснабжение, и вице-премьер Владислав Кульминский, занимающийся вопросами Приднестровья.
После того, как переговоры в Кремле с Дмитрием Козаком закончились безрезультатно, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 23 октября впервые публично в острой форме поднял тему молдавских долгов. "В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову, - заявил он. - Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ".
По словам Куприянова, "в настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов". Он заверил, что в требовании погасить задолженность "нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ".
Судя по тому, что пени за неуплату достигли 276 млн долларов и превысили 60% самого долга, возник он уже весьма давно. Но почему российское АО в интересах своих акционеров не стало требовать его возврата значительно раньше? Почему российская госкомпания не озаботилась соответствующими выплатами в бюджет РФ, к примеру, после рецессии 2015 года и весь период президентства Игоря Додона (2016-2020) продолжала ежегодно продлевать действующий контракт?
Состоявшийся 27 октября очередной раунд переговоров, на этот раз с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, вновь закончился безрезультатно. Специфика этих переговоров состоит в том, что интересы молдавской стороны, наряду с правительством, представляет компания Moldovagaz, которая является дочерней фирмой "Газпрома". Российскому поставщику принадлежат 50% плюс 1 акция молдавского покупателя своей продукции, правительство Молдовы владеет примерно 35%, свыше 13% контролируются Приднестровьем.
Из-за такой структуры собственности совершенно непонятно, сколько именно "дочка" действительно задолжала материнскому концерну, утверждает Серджиу Тофилат, кишиневский эксперт в области энергетики и бывший советник президента Майи Санду. "В прошлом в Moldovagaz пропадали гигантские суммы из-за мошенничества и коррупции. Кто кому сколько задолжал, нужно было бы выяснить в ходе всесторонней проверки финансовой отчетности этой компании, однако такого аудита никогда не было", - заявил он в беседе с DW. На переговорах с Москвой Кишинев требует теперь проведения независимого аудита при определении размера долга.
Специфика газового рынка Молдовы состоит в том, что основную часть российского голубого топлива потребляет сепаратистская территория - непризнанная Приднестровская республика. Потребность страны в газе составляет примерно 3 млрд кубометров газа в год, при этом на правый берег Днестра со столицей Кишинев приходятся порядка 1,1 млрд кубометров, тогда как почти две трети используются на левом берегу.
Правда, там находится Молдавская ГРЭС. "Она потребляет примерно одну треть всего импортируемого в Молдову газа. За счет этого газа вырабатывается вся электроэнергия, которую мы потребляем", - поясняет вице-премьер Андрей Спыну.
По данным российского информационного агентства "Интерфакс", "власти Приднестровья не платят "Газпрому", используя деньги с "газового счета" на социальные нужды региона. Долг Приднестровья за газ составляет почти 7,4 млрд долларов".
В ходе переговоров российская сторона предлагает Кишиневу в обмен на более дешевый газ отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС, отложить согласованную с Брюсселем либерализацию энергетического рынка Молдовы и присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), утверждала британская газета Financial Times 27 октября со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
Косвенным подтверждением этого сообщения можно рассматривать заявления, сделанные председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко 20 октября в Афинах, где она в рамках Европейской конференции председателей парламентов встретилась с главой молдавского парламента Игорем Гросу.
"Мы рассчитываем, - сказала она, - что Кишинев сумеет сохранить баланс между европейскими устремлениями, что хорошо, но и не потеряет взаимодействия с евразийскими экономическими структурами, не будет разрывать связи со странами СНГ… и будет сохранять внеблоковый статус". Иными словами, не будет стремиться в НАТО.
Судя по выступлению Валентины Матвиенко, у Москвы имеются и другие политические требования. "Нас не может не беспокоить, что президент Молдовы, - указала спикер Совета Федерации РФ, - сочла возможным принимать участие в так называемом саммите "Крымской платформы" в Киеве - явно грубо антироссийском мероприятии. Это ее право, но, конечно, мы не можем не учитывать это в нашем дальнейшем диалоге и выстраивании наших отношений в будущем".
25 октября премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее правительство не обсуждает вопрос выхода страны из СНГ.
В условиях затянувшихся переговоров с Россией и объявленного 22 октября молдавским парламентом на 30 дней чрезвычайного положения Молдова впервые в своей истории начала закупать голубое топливо в Евросоюзе.
25 октября госкомпания Energocom заключила контракт на пробную поставку 1 млн кубометров газа с польской PGNiG. "Мы получили первый опыт приобретения газа на международном рынке", - подчеркнула премьер-министр Молдовы. 26 октября такой же небольшой объем был закуплен у нидерландской компании Vitol, 27 октября были законтрактованы еще 1,5 млн кубометров. Тендер выиграли международная компания DXT Commodities и польская PGNiG.
Закупленный газ может быть российского происхождения, а также, например, норвежским, нидерландским или регазифицированным СПГ. Технические возможности для физической доставки голубого топлива имеются как со стороны Украины, в том числе и в обход Приднестровья, так и по введенному в строй 5 октября этого года газопроводу Яссы-Унгень-Кишинев со стороны Румынии, которая, в свою очередь, соединена с газотранспортной системой ЕС и сама добывает газ.
По каким именно ценам Кишинев приобретает газ в ЕС, не сообщается. По словам Натальи Гаврилицы, "это в районе 1000 долларов за тысячу кубометров". От "Газпрома" Молдова получает газ в октябре за 790 долларов. При заключении долгосрочного контракта Кишинев хотел бы скидку к рыночной цене в 50%, российский поставщик предлагает 25%, но только при условии погашении долга в 709 млн долларов в течение трех лет.
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