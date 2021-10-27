 ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2021

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Европа

ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса

Председатель Еврокомиссии пообещала Кишиневу финансовую помощь для преодоления газового кризиса. По данным Financial Times, "Газпром" был готов дать Молдове скидку на газ в случае отказа от договоренностей с ЕС.

Флаги ЕС и Молдовы (фото из архива)

Европейский Союз предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса, возникшего после провала переговоров Кишинева с российским "Газпромом". Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по окончании встречи с молдавским премьер-министром Натальей Гаврилицей в среду, 27 октября.

"Это великолепная новость для молдавского народа", - отреагировала Гаврилица в Twitter.

Несколькими часами ранее британская газета Financial Times сообщила, что "Газпром" предлагал властям Молдовы скидку на газ в обмен на изменение соглашения о свободной торговле с ЕС и откладывание реформы энергетического рынка, согласованной с Брюсселем. Нововведения предусматривают либерализацию газового рынка и расширение конкуренции. "Газпром" утверждает, что ведет переговоры с Молдовой "исключительно на рыночных условиях".

ЧП в Молдове из-за нехватки газа и закупки у компаний из ЕС

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

В последние дни Молдова закупает газ у других компаний. Кишинев уже приобрел 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG и еще столько же - у нидерландской Vitol. Молдавская компания Energocom объявила уже третий тендер на покупку 1,5 млн кубометров природного газа с его доставкой в Молдову 28 октября.

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