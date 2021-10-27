ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса

Европейский Союз предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса, возникшего после провала переговоров Кишинева с российским "Газпромом". Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по окончании встречи с молдавским премьер-министром Натальей Гаврилицей в среду, 27 октября.

"Это великолепная новость для молдавского народа", - отреагировала Гаврилица в Twitter.

Несколькими часами ранее британская газета Financial Times сообщила, что "Газпром" предлагал властям Молдовы скидку на газ в обмен на изменение соглашения о свободной торговле с ЕС и откладывание реформы энергетического рынка, согласованной с Брюсселем. Нововведения предусматривают либерализацию газового рынка и расширение конкуренции. "Газпром" утверждает, что ведет переговоры с Молдовой "исключительно на рыночных условиях".

ЧП в Молдове из-за нехватки газа и закупки у компаний из ЕС

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

В последние дни Молдова закупает газ у других компаний. Кишинев уже приобрел 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG и еще столько же - у нидерландской Vitol. Молдавская компания Energocom объявила уже третий тендер на покупку 1,5 млн кубометров природного газа с его доставкой в Молдову 28 октября.

Смотрите также:

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдове. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Мама звонит из Италии.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Со стола убрать некому...

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Посылки детям в Молдову.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове В пустующей родительской кровати... Автор: Ефим Шуман

