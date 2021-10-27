"Газпром" предлагал Молдове скидку на газ за изменение договоров с ЕС

Принадлежащая российскому государству энергетическая компания "Газпром" предлагала властям Молдовы скидку на газ в обмен на выполнение ряда условий. Об этом сообщила британская газета Financial Times во вторник, 26 октября, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ходом переговоров. По их словам, Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также отложил реформы энергетического рынка, согласованные с Брюсселем. Нововведения предусматривают либерализацию газового рынка и расширение конкуренции.

В свою очередь "Газпром" заверил, что ведет переговоры с Молдовой "исключительно на рыночных условиях".

Кишинев объявил третий тендер на покупку газа

Тем временем молдавская компания Energocom объявила уже третий тендер на покупку 1,5 млн кубометров природного газа с его доставкой в Молдову 28 октября. За последние дни Кишинев приобрел 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG и еще столько же - у нидерландской Vitol. В правительстве Молдовы подчеркнули, что эта страна впервые приобрела топливо у альтернативного источника и что это было сделано, чтобы оценить возможность импорта от других поставщиков, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.



Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Режим ЧП в Молдове

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

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