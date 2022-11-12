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Фото: Christian Ohde/IMAGO
ПолитикаГлобальные темы

G20 создаст фонд борьбы с пандемией на 1,4 млрд долларов

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Предоставляемые "двадцаткой" средства пойдут на укрепление систем здравоохранения и закрытие дыр в бюджетах. Доля, выделяемая Германией, составит 69 млн евро.

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Страны "большой двадцатки" (G20) объявили о создании фонда борьбы с пандемией коронавируса на сумму в 1,4 млрд долларов. Эти средства пойдут на укрепление систем здравоохранения и закрытие дыр в бюджетах на протяжении пяти предстоящих лет, сообщили министры здравоохранения G20 в ходе конференции на индонезийском острове Бали в субботу, 12 ноября.

По сообщению правительства Индонезии, 20 государств и три благотворительные организации обещали выделить в общей сложности 1,4 млрд долларов. Доля Германии в этой сумме составит 69 млн евро, сообщили информированные источники. В то же время Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что для покрытия дефицитов финансирования в борьбе с пандемией ковида в ближайшие пять лет нужно 10,5 млрд долларов.

На конференции на Бали также согласован механизм получения финансовых средств и достигнуты договоренности о создании рабочей группы и руководящего органа. "Вирус не знает границ. Поэтому необходимо создать прочную архитектуру здравоохранения", - заявил в этой связи генсек Минздрава Индонезии Кунта Вибава Даса Нуграха.

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