FT сообщила об уничтожении половины украинской энергетики

Минэнерго Украины опровергло информацию газеты Financial Times об уничтожении половины мощностей украинских электростанций. Кроме того, неверны данные о повышении вдвое тарифов для населения, заявило ведомство.

Власти Украины обвинили в дезинформации британскую газету Financial Times, которая сообщила об уничтожении Россией более половины мощностей украинской энергетики. Опубликованный материал "имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага", - заявило в среду, 5 июня, министерство энергетики Украины.

Минэнерго Украины: Статья направлена на распространении паники

В Киеве подчеркнули, что приведенные журналистами мнения анонимных источников подвергают сомнению достоверность информации, а утверждения "направлены на распространение страха и паники" среди украинцев. Среди прочего, в Минэнерго Украины опровергли информацию о повышении вдвое тарифов на электроэнергию для населения. "Украинцы - несгибаемый народ, умеющий сплачиваться и преодолевать трудности. Энергетики восстанавливают разрушенное Россией, делают все возможное, чтобы удержать энергосистему. Украинцы будут со светом и теплом", - заверило ведомство.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Россия вывела из строя или захватила более половины мощностей украинских электростанций, вызвав тем самым самые масштабные веерные отключения электроэнергии с начала полномасштабного вторжения в Украину.

До начала 2022 года внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гВт, что являлось одним из самых высоких показателей в Европе. К настоящему времени совокупный показатель мощности электрогенерации в Украине упал ниже 20 гВТ, указывает далее газета.

Шмыгаль: РФ уничтожила более 9 гВт электрогенерации Украины

Между тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 июня заявил, что РФ уничтожила в общей сложности более 9 гВт мощностей украинских электростанций. Он отметил, что "ситуация очень сложная", и напомнил, что компания "Укрэнерго" вновь вынуждена прибегать к плановым отключениям электричества, чтобы восстановить и укрепить энергосистему.

Одновременно он сообщил, что правительство разработало стратегию в сфере энергетики из пяти блоков. Среди прочего, речь идет об усилении ПВО, ремонте поврежденного оборудования и децентрализации энергосистемы, а также об энергоэффективности и ответственном потреблении энергии. 9 гВт эквивалентны одной шестой мощностей энергосистемы Украины до 2014 года, отмечает dpa.