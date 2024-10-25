ФРГ поддерживает соглашение о свободной торговле Индии и ЕС

Канцлер ФРГ выступает за "заключение амбициозного соглашения о свободной торговле между Индией и Европейским Союзом". "Все стороны выиграют от этого", - заявил Шольц в Нью-Дели.

Германия - самый важный торговый партнер Индии в ЕС и выступает за расширение торговых связей с Нью-Дели. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в пятницу, 25 октября, в ходе визита в Индию.

"В роли канцлера я, в частности, выступаю за заключение амбициозного соглашения о свободной торговле между Индией и Европейским Союзом. Все стороны выиграют от этого, и мы должны стремиться к тому, чтобы наконец добиться прогресса на этом направлении", - подчеркнул он.

Глава кабмина ФРГ также отметил "прогресс" в привлечении квалифицированных сотрудников из Индии в Германию, особенно - "в тех отраслях, где они нам наиболее оперативно необходимы - будь то медицина, уход за больными или IT-сектор".

"Наша цель - привлечь еще больше квалифицированных работников из вашей страны в Германию", - сказал Шольц премьер-министру Нарендре Моди. Ранее в этот же день индийский политик сообщил, что Германия увеличит количество виз для квалифицированного индийского персонала с 20 000 до 90 000.

Оборонное сотрудничество ФРГ и Индии

Берлин также видит потенциал для наращивания оборонного сотрудничества с индийской стороной. Ожидается, что немецкая компания Thyssenkrupp в партнерстве с индийскими компаниями построит шесть современных подлодок для Нью-Дели, уточнило агентство AP.

Шольц 26 октября Шольц посетит штат Гоа, где немецкие корабли задействованы в совместных маневрах с Военно-морскими силами Индии.

Моди призвал к реформе Совбеза ООН

В свою очередь Моди по итогам переговоров с Шольцем выразил уверенность, что глобальные механизмы, созданные в 20 веке, "не способны справиться с вызовами 21 века" и призвал к реформе Совбеза ООН. Индия, где проживают 1,4 млрд человек, давно выступает за вхождение в состав этого органа в качестве постоянного члена.

Индийский премьер также заявил, что существует "серьезная обеспокоенность по поводу верховенства закона и свободы судоходства" в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай стремится усилить свое влияние.

Визит Шольца в Индию продлится три дня, в состав делегации высокого уровня входит ряд ключевых министров кабмина ФРГ и бизнес-эксперты.