Шольц - за посредничество Индии в урегулировании по Украине

Канцлер ФРГ во время визита в Нью-Дели высказался за политическое урегулирование в войне в Украине и поддержал посредничество Индии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Олаф Шольц) высказался за политическое урегулирование в войне РФ в Украине и поддержал посредничество Индии. Глава германского правительства в пятницу, 25 октября, выступил на пресс-конференции в Нью-Дели, где прошла его встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Агрессивная война России против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно высказываюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - подчеркнул Шольц. Он добавил, что приветствует готовность Индии "использовать прочные связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое решение конфликта".

Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.

"Эта война, которая бушует уже так долго и уносит так много жертв, должна наконец закончиться. Целостность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - резюмировал Шольц.

Как констатировало агентство AP, до сих пор Моди избегал осуждения РФ за полномасштабное вторжение в Украину и делал акцент на мирном урегулировании.

Моди общался с Путиным в Казани

Ранее, 22 октября, Моди в очередной раз заявил, что его страна готова выступить посредником на переговорахмежду Москвой и Киевом с целью прекращения войны в Украине. "Мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности", - указал он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани, где проходил саммит БРИКС.

Как отмечали наблюдатели, проведение в Казани саммита БРИКС было важно для российского руководства как знак того, что Москва не изолирована на международной политической арене, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине и санкции Запада.

Моди посещал Москву ранее в июле и Киев - в августе. Во время этих поездок он также предлагал Индию на роль посредника в переговорах.