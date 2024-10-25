  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Шольц - за посредничество Индии в урегулировании по Украине

Екатерина Венкина
25 октября 2024 г.

Канцлер ФРГ во время визита в Нью-Дели высказался за политическое урегулирование в войне в Украине и поддержал посредничество Индии.

https://p.dw.com/p/4mEC9
Нарендра Моди и Олаф Шольц
Нарендра Моди и Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Christian Bruna/Getty Images

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Олаф Шольц) высказался за политическое урегулирование в войне РФ в Украине и поддержал посредничество Индии. Глава германского правительства в пятницу, 25 октября, выступил на пресс-конференции в Нью-Дели, где прошла его встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Агрессивная война России против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно высказываюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - подчеркнул Шольц. Он добавил, что приветствует готовность Индии "использовать прочные связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое решение конфликта".

Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.

"Эта война, которая бушует уже так долго и уносит так много жертв, должна наконец закончиться. Целостность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - резюмировал Шольц.

Как констатировало агентство AP, до сих пор Моди избегал осуждения РФ за полномасштабное вторжение в Украину и делал акцент на мирном урегулировании.

Моди общался с Путиным в Казани

Ранее, 22 октября, Моди в очередной раз заявил, что его страна готова выступить посредником на переговорахмежду Москвой и Киевом с целью прекращения войны в Украине. "Мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности", - указал он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани, где проходил саммит БРИКС.

Как отмечали наблюдатели, проведение в Казани саммита БРИКС было важно для российского руководства как знак того, что Москва не изолирована на международной политической арене, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине и санкции Запада.

Моди посещал Москву ранее в июле и Киев - в августе. Во время этих поездок он также предлагал Индию на роль посредника в переговорах.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Моди в Киеве: после Путина к Зеленскому. Российские военные БПЛА в Германии? DW Новости (23.08.24)

Моди в Киеве: после Путина к Зеленскому. Российские военные БПЛА в Германии? DW Новости (23.08.24)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, спустя несколько недель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Готов ли Моди быть посредником в достижении мира между Киевом и Москвой или он прибыл с иной целью?
Политика23 августа 2024 г.29:04 мин.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин

Индия, а не Китай и Россия? Кто будет играть особую роль в БРИКС

Индия, а не Китай и Россия? Кто будет играть особую роль в БРИКС

Встреча глав государств БРИКС в Казани станет первым саммитом группы в расширенном составе. Большинство ее членов имеют устойчивые связи с Китаем. Но на одну из главных ролей претендует Индия.
Экономика и бизнес9 октября 2024 г.
Показать еще