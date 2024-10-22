Моди предложил посредничество Индии в переговорах по Украине

"Мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в очередной раз заявил, что его страна готова выступить посредником на переговорах между Москвой и Киевом с целью прекращения войны в Украине. "Мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности", - заявил он во вторник, 22 октября, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.

Моди подчеркнул, что "проблемы необходимо решать мирным путем". Поскольку для Индии важную роль играет гуманитарный аспект, она поддерживает контакт со всеми сторонами и готова и в будущем "оказать любого рода поддержку", чтобы добиться окончания войны, заявил глава индийского правительства. Моди добавил, что намерен углубить тему мирных переговоров по Украине в ходе своего дальнейшего общения с Владимиром Путиным.

Как отмечают наблюдатели, проведение в Казани саммита БРИКС важно для российского руководства как знак того, что Москва не изолирована на международной политической арене, несмотря на продолжающееся вторжение России в Украину и введенные в связи с этим западные санкции.

"С начала конфликта в Украине Нью-Дели пытается пройти по дипломатическому шпагату, предоставляя гуманитарную помощь Киеву и в то же время избегая прямого осуждения российского вторжения", - констатирует агентство AFP.

Нарендра Моди посещал Москву ранее в июле текущего года и Киев - в августе. Во время этих поездок он также предлагал Индию на роль посредника в переговорах между воюющими сторонами.

Развитие БРИКС как организации

Трехдневный саммит БРИКС, который стартовал в Казани 22 октября, - 16-ый по счету с момента создания этой организации по инициативе России в 2006 году. За 18 лет существования БРИКС к объединению Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР в качестве полноправных участников присоединились еще четыре страны.

Власти РФ заверяют, что интерес к организации растет - о сотрудничестве "в разной форме" заявили 34 государства, в том числе страны СНГ, Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что в саммите БРИКС в Казани примут участие генсек ООН Антониу Гуттериш, а также представители более двух десятков стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для Гуттериша это первая поездка в Россию с апреля 2022 года.

На саммите планируется, кроме прочего, обсудить расширение блока в формате БРИКС+, что позволит повысить экономическое и политическое значение этой организации. В условиях изоляции Россия рассматривает эту организацию как способ для обхода санкций, пояснили DW эксперты.