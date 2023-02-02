Еврокомиссия в Киеве и другие события 344-го дня войны

На 344-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина будет участвовать в программе ЕС "Единый рынок"

Украина подписала соглашение об участии в программе Европейского Союза "Единый рынок", сообщил в соцсети Facebook украинский премьер Денис Шмыгаль. "Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов - развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, которые являются фундаментом нашей экономики", - сообщил он. Программа "Единый рынок", срок действия которой - с 2021 по 2027 годы, направлена на то, чтобы упростить доступ к внутренним рынкам государств Евросоюза, содействовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.

ЕС ужесточит санкции против России к 24 февраля

Евросоюз ужесточит санкции против России до 24 февраля, годовщины российского вторжения в Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По ее словам, уже действующие штрафные меры нанесли экономике РФ значительный ущерб: один лишь ценовой потолок на российскую нефть обходится Москве в 160 млн долларов в сутки.

Подготовка нового пакета штрафных мер началась еще в декабря. Ожидается, что он среди прочего будет включать заморозку активов граждан России и Беларуси, подпавших под санкции, и запрет на их въезд в ЕС. Ранее фон дер Ляйен сообщала, что в перечень войдут меры борьбы с попытками обойти санкции, введенные в течение прошлого года. По словам главы Еврокомиссии, ЕС вместе с партнерами также "изучает способы использования российских государственных активов на благо Украины".

В Гааге создадут центр для сбора доказательств российских преступлений

При Международном уголовном суде в Гааге будет создан центр для сбора доказательств, чтобы привлечь Россию к ответственности за развязанную ею войну против Украины, заявила в Киеве Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, прокуроры из Украины и стран ЕС уже собирают доказательства, а новый международный центр в Гааге будет координировать их работу. Эта структура будет включена в состав следственной группы, которая занимается, в частности, расследованием военных преступлений и преступлений против человечности, отметила фон дер Ляйен, подчеркнув: "Россия должна ответить в суде за свои чудовищные преступления".

Евросоюз обучит 30 тысяч украинских военных

Европейский Союз обучит еще 15 тысяч украинских военных, в частности, пользованию танками Leopard и выделит 25 миллионов евро на проведение разминирования в Украине. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю во время визита в Киев. Боррель подтвердил информацию о том, что государства Евросоюза намерены обучить на территории ЕС в общей сложности 30 тысяч украинских солдат, что в два раза больше, чем было согласовано ранее.

В Германию прибыли украинские солдаты для обучения работе с американским зенитным ракетным комплексом Patriot. Группа из 70 украинских военнослужащих еще 31 января прилетела в ФРГ и со 2 февраля, приступает к обучению, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах в Берлине. Правительство ФРГ по согласованию с США передаст Украине батарею Patriot для защиты от российских ударов с применением беспилотников, ракет и самолетов. В батарею Patriot обычно входит пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, источники энергоснабжения, средства связи и до восьми пусковых установок, установленных на грузовиках.

Техническая помощь Украине

Евросоюз предоставит Украине еще 2400 генераторов - дополнительно к уже предоставленным 3000, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, Евросоюз также приглашает Украину в свою энергетическую платформу, чтобы совместно покупать газ.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС изучает инициативу "по предоставлению солнечных батарей, которые будут установлены на крышах общественных зданий, чтобы обеспечить их электроэнергией". Кроме того, Евросоюз предоставит Киеву 45 млн энергосберегающих светодиодных ламп (LED) вместо ранее анонсированных 30 млн.

В свою очередь Швеция предоставила Украине 570 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщило министерство энергетики в Киеве. По данным ведомства, в Украину из Швеции поступило уже 46 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики, в том числе генераторы, силовые трансформаторы, накопители электроэнергии, осветительные башни; почти половина оборудования была направлена в течение последних двух недель.

Военная помощь Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает, что поставки Украине истребителей все же могут быть произведены, даже несмотря на сдержанную позицию ряда западных стран, в частности Германии и Соединенных Штатов. Поставки танков Киеву поначалу также были спорным вопросом, заметил глава европейской дипломатии.

США могут разрешить третьим странам передать Украине американские истребители F-16, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в Европе и США. Анонимные собеседники рассказали изданию, что, скорее всего, Киев получит самолеты F-16 от Дании или Нидерландов.

Американская компания Palantir, разрабатывающая программное обеспечение для анализа корпоративных данных, впервые признала оказание помощи украинским военным. По словам главы компании Алекса Карпа, Palantir помогла "скоординировать бóльшую часть целей для ударов". Программное обеспечение Palantier способно определять позиции армейских подразделений с помощью спутниковых снимков и социальных сетей.

В парламенте Швейцарии рассматривается проект закона, который позволил бы Германии, Испании и Дании поставить Украине боеприпасы, произведенные в стране, а также продать Польше, Словакии и Чехии танки Leopard швейцарской армии взамен тех, которые те планируют передать Киеву, сообщил Bloomberg.

Ракетный удар по Краматорску

Армия РФ активно ведет разведку, готовится к наступлению на отдельных направлениях. Несмотря на потери, продолжает попытки наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщается в сводке Генштаба ВСУ. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не выявлено. За сутки россияне 73 раза обстреливали из РСЗО, а также нанесли шесть ракетных ударов, четыре из них - по гражданской инфраструктуре в Славянске, Краматорске, Дружковке.

В результате российского ракетного удара в Краматорске в ночь на 2 февраля четырехэтажный жилой дом разрушен с первого по четвертый этажи в пределах одного подъезда. Также загорелись припаркованные автомобили. Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших и спасли двух человек. Всего пострадал 21 человек, из них восемь госпитализированы. Возгорание автомобилей ликвидировано, развернут пункт обогрева. "Все, кто причастны к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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