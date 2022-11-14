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Бульвар в солнечный день. Плакат размещен на деревянном мольберте, на нем светлокожий мужчина с русыми волосами в клетчатой бело-голубой рубашке. Фон светло-голубой, внизу черная полоска с крупной надписью "Отравлен" на немецком языке. В правом нижнем углу хештег "Stop Putin's terror (остановите террор Путина)".
Плакат с изображением Алексея Навального и подписью "Отравлен" около российского посольства 23 сентября 2020 годаФото: Odd Andersen/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

ЕС ввел против РФ новые санкции из-за химического оружия

Анна Мельникова
1 ч. назад

Ограничения касаются ряда физических лиц и одной компании, связанных с отравлением Алексея Навального ядом "Новичок".

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Европейский Союз вводит дополнительный пакет санкций против лиц и организаций в России и Сирии, причастных к отравлению Алексея Навального. Европейское ведомство решило пойти на такие меры из-за сохраняющейся угрозы распространения и применения химического оружия. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщается на сайте Совета министров ЕС.

В новые санкционные списки попали десять физических и одно юридическое лицо: оперативники и чиновники ФСБ, российские специалисты по химическому оружию и сирийская компания MHD Nazier Houranieh & Sons и ее совладельцы. Это предприятие обеспечивает Сирийский научно-исследовательский центр (SSRC, CERS) материалами для производства систем доставки токсичных химикатов.

Санкции ЕС против химического оружия

Сейчас санкции применяются в общей сложности к 25 физическим и 3 юридическим лицам, их активы заморожены. Кроме того, им запрещено въезжать в страны Евросоюза и получать средства от людей или компаний из европейских стран. Эти ограничения призваны поддержать Конвенцию о запрещении химического оружия, принятую государствами-участниками ООН, в том числе Россией и Сирией. Впервые меры против разработчиков такого оружия в Европе ввели в 2018 году.

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Около трех недель он пробыл в коме, затем политика вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите" (Charité). Врачи обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Журналисты четырех изданий опубликовали расследование, в котором утверждается, что отравление пытались организовать сотрудники ФСБ. Российские власти это отрицают. Заводить уголовное дело в связи с покушением на Навального они не стали. Как только в январе 2021 года оппозиционер вернулся в Россию, его сразу же задержали и впоследствии отправили в колонию.

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