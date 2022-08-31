Фирма из ФРГ могла поставлять в РФ компоненты для "Новичка"

В Германии правоохранительные органы провели обыски в компании Riol Chemie и связанных с нею фирмах, которые подозреваются в нелегальных поставках в Россию компонентов двойного назначения, пригодных, в частности, для создания химического и биологического оружия, в том числе яда "Новичок". Об этом сообщили во вторник, 30 августа, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкие СМИ Westdeutscher Rundfunk, NDR and Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня на основании семи ордеров проведены следственные мероприятия в Бремене, Бремерхафене, Остерхольце и Констанце. В них было задействовано 50 сотрудников. Следственные действия производились по подозрению в нарушении законодательства о внешней торговле", - сообщил представитель прокуратуры. Согласно документам, вещества, отправленные в Россию компанией Riol Chemie, считаются товарами двойного назначения, то есть, могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Как следует из сообщений, Riol Chemie и связанные с нею компании за последние три с половиной года более 30 раз поставляли в Россию токсичные химические вещества и лабораторные материалы, не имея на то специальных разрешений. Покупателем товаров Riol Chemie в России была компания "Химмед", продающая реактивы и оборудование для лабораторий и выпускающая растворители и средства радиационной безопасности.

Подрядчик Института криминалистики ФСБ

По данным OCCRP, в 2016 году "Химмед" стал подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Его сотрудников связывают с отравлениями оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы. В самом "Химмеде" заявляли, что работают в основном с гражданскими лабораториями, и называли долю заказов от "специфических учреждений" ничтожно малой.

OCCRP и немецкие журналисты выяснили, что бывший директор Riol Chemie в прошлом был совладельцем дочерней компании "Химмеда". Ту же структуру ранее возглавлял нынешний руководитель немецкой фирмы.

В марте 2021 года "Химмед", Riol Chemie и еще 12 юридических лиц из России и Германии подпали под санкции США в связи с отравлением Навального. Американские власти пришли к выводу, что эти фирмы могли иметь отношение к созданию химического оружия. Германия и Евросоюз не стали вносить данные компании в санкционные списки.

Смотрите также: