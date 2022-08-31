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Следственные действия в Британии после отравления Сергея Скрипаля ядом "Новичок"Фото: picture-alliance/dpa/PA Wire/A. Matthews
ПолитикаГермания

Фирма из ФРГ могла поставлять в РФ компоненты для "Новичка"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Правоохранительные органы Германии провели обыски в компании Riol Chemie. Ее подозревают в нелегальных поставках в Россию химических компонентов двойного назначения.

https://www.dw.com/ru/kompaniu-iz-frg-podozrevaut-v-postavkah-v-rossiu-komponentov-dla-novicka/a-62978528

В Германии правоохранительные органы провели обыски в компании Riol Chemie и связанных с нею фирмах, которые подозреваются в нелегальных поставках в Россию компонентов двойного назначения, пригодных, в частности, для создания химического и биологического оружия, в том числе яда "Новичок". Об этом сообщили во вторник, 30 августа, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкие СМИ Westdeutscher Rundfunk, NDR and Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня на основании семи ордеров проведены следственные мероприятия в Бремене, Бремерхафене, Остерхольце и Констанце. В них было задействовано 50 сотрудников. Следственные действия производились по подозрению в нарушении законодательства о внешней торговле", - сообщил представитель прокуратуры. Согласно документам, вещества, отправленные в Россию компанией Riol Chemie, считаются товарами двойного назначения, то есть, могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Как следует из сообщений, Riol Chemie и связанные с нею компании за последние три с половиной года более 30 раз поставляли в Россию токсичные химические вещества и лабораторные материалы, не имея на то специальных разрешений. Покупателем товаров Riol Chemie в России была компания "Химмед", продающая реактивы и оборудование для лабораторий и выпускающая растворители и средства радиационной безопасности.

Подрядчик Института криминалистики ФСБ

По данным OCCRP, в 2016 году "Химмед" стал подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Его сотрудников связывают с отравлениями оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы. В самом "Химмеде" заявляли, что работают в основном с гражданскими лабораториями, и называли долю заказов от "специфических учреждений" ничтожно малой.

OCCRP и немецкие журналисты выяснили, что бывший директор Riol Chemie в прошлом был совладельцем дочерней компании "Химмеда". Ту же структуру ранее возглавлял нынешний руководитель немецкой фирмы.

В марте 2021 года "Химмед", Riol Chemie и еще 12 юридических лиц из России и Германии подпали под санкции США в связи с отравлением Навального. Американские власти пришли к выводу, что эти фирмы могли иметь отношение к созданию химического оружия. Германия и Евросоюз не стали вносить данные компании в санкционные списки.

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Сообщение OCCRP

www.occrp.org
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