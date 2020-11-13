 ФСБ не стала возбуждать дело из-за отравления Навального | Новости из Германии о России | DW | 18.11.2020

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Россия

ФСБ не стала возбуждать дело из-за отравления Навального

Следственное управление ФСБ России отказалось от каких-либо "процессуальных решений" в связи с отравлением Алексея Навального, следует из ответа спецслужбы на обращение Фонда борьбы с коррупцией.

Алексей Навальный

Алексей Навальный (фото из архива)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отказалась возбуждать уголовное дело по статье 355 УК РФ о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.  Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в Telegram юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) со ссылкой на ответ Следственного управления (СУ) ФСБ.

Как утверждает ФСБ, основания для каких-либо "процессуальных решений" отсутствуют в связи с проверкой приводившихся истцами фактов "другим правоохранительным органом". Речь идет об управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Юристы ФБК сочли ответ следователей отпиской и обратились в Лефортовский суд Москвы с жалобой по статье 125 уголовно-процессуального кодекса "на незаконное бездействие" СУ ФСБ.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток российский политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО. Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:08

Навальный в Германии, в ФБК опять обыски

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