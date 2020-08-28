Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.
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