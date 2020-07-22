 Навальный в ЕСПЧ: как оппозиционер судится с властями РФ (инфографика) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.11.2020

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Россия

Навальный в ЕСПЧ: как оппозиционер судится с властями РФ (инфографика)

Алексей Навальный снова выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека. За его плечами уже семь успешных исков почти на четверть миллиона евро. Подробнее - в досье DW.

Алексей Навальный общается с журналистами в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), ноябрь 2018 года

Алексей Навальный общается с журналистами в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), ноябрь 2018 года

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный уже не первый год профессионально судится с Россией в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Он представляет как свои интересы, а также интересы своих подзащитных . Как рассказывал сам политик, организация работы в ЕСПЧ - одна из статей его ежемесячного дохода . Вместе с другими адвокатами он оспаривает уголовные преследования, административные аресты, задержания на митингах, ограничение свободы слова и штрафы за оскорбления единороссов и российских бизнесменов.

Последнее выигранное им дело в ЕСПЧ - "Навальный и Гунько против России" . Основатель ФБК оспорил свое задержание и последующий штраф на Болотной площади 6 мая 2012 года. Европейский суд обязал Россию выплатить Навальному 8500 евро.

Инфографика Навальный против России в ЕСПЧ

Наиболее крупное среди выигранных в ЕСПЧ дел принесло политику более 63 тысяч евро. В 2018 году Навальному окончательно удалось оспорить семь задержаний и арестов в ходе митингов в 2012-2014 году.

Ранее, в 2016 году, Навальный получил 56 тысяч евро компенсации за дело "Кировлеса". ЕСПЧ установил, что Навального и его соратника Петра Офицерова (умер в 2018 году) судили за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности.

Вместе с братом, Олегом Навальным, оппозиционер судился по делу "Ив Роше" (компенсация 45 000 евро за произвольный и необоснованный приговор). А вместе с политиком Ильей Яшиным - за незаконный арест 5 декабря 2011 года (28 500 компенсации).

Также Навальному удалось оспорить в ЕСПЧ свой домашний арест по делу "Ив Роше" (22 665 евро компенсации) и отсудить 2 тысячи евро за отказ выдать ему загранпаспорт в 2015 году.

Алексей Навальный на заседании ЕСПЧ в январе 2018 года

Алексей Навальный на заседании ЕСПЧ в январе 2018 года

Сколько всего дел политик направил в ЕСПЧ сказать сложно. В системе Европейского суда отображаются только коммуницированные дела. У Навального таких минимум семь, и они ожидают своего решения. Среди них - неправомерный, по мнению политика, штраф за фразу "жулики и воры" в пользу единоросса Владимира Свирида, а также штраф за то, что Навальный назвал главу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина "аферистом".

Также в 2017 году Навальный пожаловался на фильм Евгения Попова "Операция "Дрожь". В нем утверждалось, что Навальный на протяжении многих лет сотрудничал с основателем Hermitage Capital Уильямом Браудером в рамках спецоперации по подрыву конституционного строя в России. Навальный указывал, что сведения в фильме порочат его честь и достоинство, но иск в России отклонили. В ЕСПЧ дело пока рассматривают.

Наконец, вместе с изданием "Медиазона" Навальный до сих пор судится в ЕСПЧ по делу о расследовании про Настю Рыбку и яхту олигарха Дерипаски. Роскомнадзор внес расследование Навального в реестр запрещенной информации и потребовал удалить его с сайта оппозиционера.

Смотрите также:

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    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы

    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

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    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 13:02

Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости

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