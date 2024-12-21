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Экс-посол Украины в ФРГ Мельник назначен постпредом в ООН

Николай Линке
21 декабря 2024 г.

Андрей Мельник запомнился резкими заявлениями о руководстве ФРГ. Олафа Шольца он назвал "обиженной ливерной колбасой".

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Андрей Мельник в интервью германскому агентству dpa в октябре 2022 года
Андрей Мельник в интервью германскому агентству dpa в октябре 2022 годаФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Украинский дипломат Андрей Мельник назначен постоянным представителем страны при ООН. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили список новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений. Среди них: Нариман Джелялов - в Турцию, Алёна Гетманчук - представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник - представителем Украины в ООН. Эти и другие указы - вскоре, согласно дипломатическим процедурам", - написал Зеленский. На посту постпреда при ООН Мельник сменит Сергея Кислицу.

Чем запомнился в Германии посол Украины Андрей Мельник

Мельник был послом Украины в Германии с декабря 2014 по июль 2022 года. На этом посту он запомнился целым рядом резких заявлений в отношении руководства ФРГ. В частности, он не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и бывшего главу МИД, ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в том, что их политика умиротворения в отношении Москвы сделала возможным нападение России на Украину.

В мае 2022 года Мельник, комментируя отказ канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) посетить Киев, заявил, что канцлер "строит из себя обиженного". При этом он использовал яркое идиоматическое выражение, которое в дословном переводе на русский звучит как "играет в обиженную ливерную колбасу" ("beleidigte Leberwurst spielen"). Позже дипломат заявил, что хочет лично извиниться перед канцлером за эти слова.

Вскоре после этого Мельника отозвали в Киев, где он стал замглавы МИД Украины. В июне 2023 года его назначили послом в Бразилию. В соцсетях дипломат до сих пор продолжает комментировать внутригерманскую политику на немецком языке. Например, он критикует пророссийски настроенных политиков, таких как Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) или лидеры "Альтернативы для Германии".

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