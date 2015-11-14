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Джихадист

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Участник джихада (в одном из значений - "священной войны мусульман против неверных").

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Новости

27 августа 2023 г.

ЕС планирует направить новую миссию в Гвинейский залив

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Контекст

Защита военного аэродрома в Гао теперь также задача бундесвера

Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали

Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали

Для обеспечения безопасности "голубых касок" ООН в Мали не хватает воздушного прикрытия, которое обеспечивала Франция.
Политика1 июля 2022 г.
Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии

Эксперты опасаются, что Афганистан снова станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.
Терроризм11 сентября 2021 г.
Джихадисты из организации "Исламское государство" и дети с их знаменем

СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - провал Запада и "Талибана"

СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - провал Запада и "Талибана"

Пока бундесвер спешил уйти из Афганистана, там заявили о себе джихадисты из "Исламского государства", пишет пресса.
Политика27 августа 2021 г.
Взрыв в аэропорту Кабула

Не талибы, но "ИГ-Хорасан". Кто стоит за терактами в Кабуле

Не талибы, но "ИГ-Хорасан". Кто стоит за терактами в Кабуле

После взрыва в аэропорту Кабула самой большой угрозой для Афганистана являются не талибы, а боевики "ИГ-Хорасан".
Терроризм27 августа 2021 г.
Свечи и цветы в память о погибших во время ножевой атаки в Вюрцбурге

Нападение в Вюрцбурге: как жертва ультраправых стал убийцей

Нападение в Вюрцбурге: как жертва ультраправых стал убийцей

Какими мотивами руководствовался выходец из Сомали, напавший с ножом на прохожих в Вюрцбурге?
Политика30 июня 2021 г.
На месте теракта в Барселоне, август 2017 года (фото из архива)

В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки

В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки

В Испании вынесены приговоры исламистам, причастным к организации в 2017 году терактов в Барселоне и Камбрильсе.
Терроризм27 мая 2021 г.
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Мнения

Маттиас фон Хайн

Турция шантажирует Европу, высылая туда экс-боевиков ИГ

Маттиас фон Хайн
Комментарий
Политика13 ноября 2019 г.
Маттиас фон Хайн

Военная операция Турции в Сирии - на руку ИГ

Маттиас фон Хайн
Комментарий
Политика15 октября 2019 г.
Керстен Книпп

Сирия - смертельная ловушка

Керстен Книпп
Комментарий
Политика5 октября 2016 г.
Керстен Книпп

Циничный расчет Асада

Керстен Книпп
Комментарий
Политика12 апреля 2016 г.

Асимметричная война

Александр Кудашефф
Комментарий
15 ноября 2015 г.
Бернд Ригерт

Террористы должны быть повержены

Бернд Ригерт
Комментарий
14 ноября 2015 г.