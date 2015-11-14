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Участник джихада (в одном из значений - "священной войны мусульман против неверных").
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Новости
27.08.2023
27 августа 2023 г.
ЕС планирует направить новую миссию в Гвинейский залив
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Контекст
Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали
Бундесвер - ведущая сила миротворцев ООН в Мали
Для обеспечения безопасности "голубых касок" ООН в Мали не хватает воздушного прикрытия, которое обеспечивала Франция.
Политика
01.07.2022
1 июля 2022 г.
20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии
20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии
Эксперты опасаются, что Афганистан снова станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.
Терроризм
11.09.2021
11 сентября 2021 г.
СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - провал Запада и "Талибана"
СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - провал Запада и "Талибана"
Пока бундесвер спешил уйти из Афганистана, там заявили о себе джихадисты из "Исламского государства", пишет пресса.
Политика
27.08.2021
27 августа 2021 г.
Не талибы, но "ИГ-Хорасан". Кто стоит за терактами в Кабуле
Не талибы, но "ИГ-Хорасан". Кто стоит за терактами в Кабуле
После взрыва в аэропорту Кабула самой большой угрозой для Афганистана являются не талибы, а боевики "ИГ-Хорасан".
Терроризм
27.08.2021
27 августа 2021 г.
Нападение в Вюрцбурге: как жертва ультраправых стал убийцей
Нападение в Вюрцбурге: как жертва ультраправых стал убийцей
Какими мотивами руководствовался выходец из Сомали, напавший с ножом на прохожих в Вюрцбурге?
Политика
30.06.2021
30 июня 2021 г.
В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки
В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки
В Испании вынесены приговоры исламистам, причастным к организации в 2017 году терактов в Барселоне и Камбрильсе.
Терроризм
27.05.2021
27 мая 2021 г.
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Мнения
Турция шантажирует Европу, высылая туда экс-боевиков ИГ
Маттиас фон Хайн
Комментарий
Политика
13.11.2019
13 ноября 2019 г.
Военная операция Турции в Сирии - на руку ИГ
Маттиас фон Хайн
Комментарий
Политика
15.10.2019
15 октября 2019 г.
Сирия - смертельная ловушка
Керстен Книпп
Комментарий
Политика
05.10.2016
5 октября 2016 г.
Циничный расчет Асада
Керстен Книпп
Комментарий
Политика
12.04.2016
12 апреля 2016 г.
Асимметричная война
Александр Кудашефф
Комментарий
15.11.2015
15 ноября 2015 г.
Террористы должны быть повержены
Бернд Ригерт
Комментарий
14.11.2015
14 ноября 2015 г.
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