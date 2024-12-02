Западные страны призвали к деэскалации в Сирии

В Сирии после многолетнего затишья в гражданской войне боевики неожиданно выбили сирийскую армию из Алеппо. США, Британия, Германия и Франция призвали стороны конфликта к деэскалации кризиса.

США, Германия, Франция и Великобритания призвали стороны конфликта в Сирии к деэскалации. "Мы внимательно следим за развитием ситуации в Сирии и призываем все стороны к деэскалации, защите гражданского населения и инфраструктуры, чтобы предотвратить дальнейшие изгнания и перебои с гуманитарной помощью", - говорится в совместном заявлении четырех стран НАТО, опубликованном в ночь на понедельник, 2 декабря, Государственным департаментом США.

В документе подчеркивается, что нынешняя эскалация конфликта лишь подчеркивает неотложную необходимость его политического решения под сирийским руководством в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Высший орган ООН принял ряд резолюций по сирийской войне. Резолюция 2254 от 18 декабря 2015 года в числе прочего предусматривает содействие проведению мирных переговоров между правительством в Дамаске и оппозицией.

Резкое обострение конфликта в Сирии

С момента неожиданно быстрого наступления повстанцев и вытеснения сирийских правительственных войск из Алеппо гражданская война в Сирии, после целого ряда лет относительного затишья, за несколько дней вновь приобрела опасную динамику - российские и сирийские боевые самолеты усилили удары, чтобы позволить правительству в Дамаске вновь взять ситуацию под контроль. Министр иностранных дел Ирана пообещал продолжить поддержку Сирии в борьбе с формированиями боевиков и сирийской оппозиции.

Группе повстанцев, возглавляемой исламистской группировкой Хайят Тахрир аш-Шам (HTS), удалось за короткое время изгнать сирийские войска из Алеппо и 1 декабря установить контроль над этим крупным городом. Группировка HTS признана в США террористической. По мнению экспертов, она придерживается салафитско-джихадистской идеологии.

Власти Сирии объявили о контрнаступлении

Правитель Сирии Башар Асад объявил о контрнаступлении в ответ на продвижение повстанцев. Он заявил, что "уничтожение терроризма" обеспечит стабильность и безопасность всего региона. Асаду предъявлены обвинения в военных преступлениях, таких как использование химического оружия и пытки, отмечает агентство dpa.

Российская авиация накануне нанесла удары по Алеппо - впервые с 2016 года. Российские авиаудары были также нанесены по боевикам в других районах северо-западной Сирии.

Гражданская война началась в Сирии в 2011 году, в результате погибли сотни тысяч человек, на фоне масштабных разрушений произошли массовые перемещения людей. Многие беженцы из Сирии нашли убежище в Ливане, который на тот момент также был ареной войны между Израилем и проиранским шиитским движением "Хезболлах".