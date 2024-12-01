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Германия призывает защитить гражданское население Сирии

Кирилл Шестаков
1 декабря 2024 г.

МИД ФРГ призвал правительство Сирии и повстанцев-исламистов соблюдать международное гуманитарное право на фоне возобновления боевых действий в стране.

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Последствия авиаудара правительственных войск Сирии по Алеппо 30 ноября
Последствия авиаудара правительственных войск Сирии по Алеппо 30 ноября Фото: Rami Alsayed/NurPhoto/Imago

Министерство иностранных дел ФРГ на фоне возобновления боевых действий в городе Алеппо призвало сирийское правительство и повстанческий альянс во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) соблюдать международное гуманитарное право. Гражданское население и гражданская инфраструктура должны быть защищены, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в воскресенье, 1 декабря.

По данным МИД, власти Германии следят за "быстро меняющейся ситуацией" на северо-западе Сирии. "Мы подчеркиваем необходимость политического решения согласно соответствующим резолюциям ООН", - заявило ведомство.

Власти Сирии не контролируют Алеппо впервые с 2012 года

Правительственные силы Сирии потеряли контроль над вторым по величине городом страны Алеппо, сообщило 1 декабря агентство AFP со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Сирийская армия подтвердила накануне, что исламистские группировки вторглись в "большую часть" Алеппо. В городе остановлена работа аэропорта и закрыты все дороги в город.

Армия РФ продолжает наносить авиаудары по исламистам в Сирии

Россия на протяжении последних дней наносит авиаудары по нескольким районам Сирии, в которых укрепились боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск. Российская авиация атаковала города и деревни в провинции Идлиб на северо-западе Сирии и в центральной провинции Хама.

Авиаудары нанесены и по городу Алеппо. "Россияне не прекращают бомбардировки по всем фронтам с прошлой ночи", - рассказал глава SOHR Рами Абдель-Рахман.

Сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление в среду, 27 ноября. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились прекратить огонь при посредничестве России и Турции. В первые дни наступления не было почти никаких признаков значительного сопротивления боевикам со стороны правительственных войск.

 

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