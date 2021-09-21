Байден на Генассамблее ООН провозгласил "новую эру дипломатии"

Президент США Джо Байден во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорке впервые выступил в качестве главы государства на Генеральной ассамблее ООН. В своей речи, носившей примирительный тон, американский лидер в очередной раз дал ясно понять, что его политический курс будет в корне отличаться от курса, проводимого его предшественником Дональдом Трампом. При этом имени Трампа он не упоминал.
О применении военной силы как "последнем средстве"
Байден провозгласил "новую эру дипломатии" и объявил о своей готовности к усилению международного сотрудничества. По его словам, с окончанием военной миссии США в Афганистане Америка завершает эпоху "бесконечной войны" и вступает в эру "неустанной дипломатии". Байден также дал ясно понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не хотят новой холодной войны.
Президент США указал, что его страна собирается и впредь играть роль лидера, но - совместно с партнерами. Еще никогда международное сотрудничество не имело такого значения, как сегодня, отметил Байден.
США по-прежнему готовы применить военную силу в случае необходимости. Однако это должно быть "последним средством", подчеркнул Байден. Что касается международного ядерного соглашения с Ираном, которое Трамп расторг, президент США заявил о готовности его страны к дальнейшим переговорам по ядерной сделке в том случае, если Иран будет придерживаться условий соглашения.
О пути решения конфликта на Ближнем Востоке
Затрагивая тему ближневосточного конфликта, Байден заявил, что "лучший способ" решения израильско-палестинской проблемы - это создание двух государств. По его словам, приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля не подлежит сомнению. Однако он по-прежнему верит, что лучший путь для обеспечения будущего Израиля как еврейского демократического государства - это его сосуществование с жизнеспособным, суверенным и демократическим палестинским государством.
О борьбе с климатическими изменениями
Значительную часть своего выступления Байден посвятил защите климата. Американский лидер обратился к делегатам ООН со всего мира с призывом решить проблему климатических изменений. Кроме того, президент заявил о готовности Вашингтона удвоить помощь развивающимся странам в их борьбе с изменениями климата, что сделало бы Соединенные Штаты пионером в области государственного финансирования климатических программ.
По словам Байдена, совместно с международным сообществом и другими донорами можно достичь цели по выделению 100 млрд долларов в год на поддержку развивающихся стран. В апреле Байден объявил об увеличении помощи в деле борьбы с климатическими изменениями до 5,7 млрд долларов (в пересчете 4,9 млрд евро) в год.
О пандемии коронавируса
Касаясь вопросов борьбы с пандемией коронавируса, Байден объявил, что США возьмет на себя новые обязательства, информация о которых будет представлена 22 сентября на организованном президентом США онлайн-саммите по пандемии. Центральной темой саммита станет обеспечение справедливого доступа к вакцинам во всем мире.
Как заявил президент США, главные задачи - это спасение человеческих жизней, прогресс в области вакцинации во всем мире и построение лучшего будущего. Он также выразил уверенность в том, что наступит следующая пандемия, и указал на необходимость принятия мер по подготовке к ней. Чтобы спасти жизни людей во всем мире, меры необходимо принимать уже сейчас, подчеркнул Байден.
Первое выступление Байдена в ООН в качестве президента США многие считают главным событием Генеральной ассамблеи. Его предшественник Трамп из года в год использовал эту платформу для продвижения своей политики под девизом "Америка прежде всего".
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Автор: Виталий Кропман