Коронавирус: в США рекомендуют введение бустерной дозы вакцины только пожилым

Третью (бустерную) дозы вакцины Comirnaty, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской корпорацией Pfizer, рекомендуется вводить лишь людям в возрасте 65 лет и старше, а также тем, кто имеет высокий риск тяжелого течения COVID-19. К такому выводу пришла экспертная комиссия при Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу, 17 сентября.

В то же время эксперты после нескольких часов обсуждения отклонили первоначальное предложение о повсеместном введении третьей дозы лицам в возрасте 16 лет и старше, которое было выдвинуто разработчиками вакцины и получило поддержку администрации президента США Джо Байдена. Они среди прочего указали на побочные действия, которые бустерная доза может вызывать у молодых людей.

Производители вакцины: защитный эффект снижается

В середине июля производители мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer пришли к выводу, что защитный эффект созданных ими препаратов через шесть месяцев после второй прививки начинает снижаться. И тогда понадобится третья доза - особенно для людей с ослабленной иммунной системой.

Вакцина BioNTech/Pfizer

По мнению разработчиков препарата, бустерная вакцинация обеспечивает "самый высокий уровень защиты от всех вариантов коронавируса, протестированных на сегодняшний день, в том числе и от дельта-варианта".

Соединенные Штаты - одна из наиболее сильно пострадавших от коронавируса стран. С начала пандемии здесь, по данным портала Worldometer, зарегистрировано около 42,8 млн случаев заражения, выздоровели более 32,4 млн инфицированных, скончались от последствий инфекции более 690 тыс. пациентов. В стране проживают более 333,3 млн человек.

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