Госсекретарь США столкнулся с жесткой критикой в Конгрессе по Афганистану

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 сентября, возложил на администрацию Дональда Трампа ответственность за заключенное с талибами соглашение в феврале 2020 года, которое "связало руки Байдену" и, в конечном итоге, привело к недостаткам при выводе войск США из Афганистана.

По словам Блинкена, опираясь на данные американской разведки, невозможно было предположить, сколь стремительно падут афганское правительство и силы безопасности, что позволит талибам взять власть. "Даже в самых пессимистичных оценках не предполагался коллапс правительственных сил в Кабуле в то время, пока выводятся войска США", - сказал Блинкен, выступая перед членами комитета Сената по иностранным делам.

Госсекретарь также заявил, что администрация США будет оказывать давление на "Талибан", чтобы радикальное исламистское движение сдержало свое обещание и не допустило повторного превращение Афганистана в базу для террористических атак, как в то время, когда Усама бен Ладен и "Аль-Каида" готовили теракты, случившиеся 11 сентября 2001 года.

В то же время новые данные разведки говорят о том, что "Аль-Каида" сохранила контакты с "Талибаном" и в ближайшее время вновь может использовать афганскую территорию для подготовки нападения на США.

Сенаторы обеих партий критиковали вывод войск

Как республиканцы, так и демократы в Сенате подвергли критике действия администрации Байдена по выводу войск США из Афганистана. Сенатор-республиканец Марко Рубио потребовал разъяснить, каким образом разведданные, касающиеся падения афганского правительства, оказались настолько неточны.

"Я полагаю, что Китай, и Россия, и Иран рассматривают провальный вывод войск как проявление некомпетентности и считают, что могут воспользоваться этим в свою пользу", - заявил Рубио.

В свою очередь, глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Боб Менендес, известный тем, что в целом поддерживал внешнюю политику Байдена, назвал осуществление вывода американских войск из Афганистана "явным и фатальным провалом". По его словам, комитет ожидает получить исчерпывающее объяснение всех решений по Афганистану, которые принимала администрация Байдена с момента его вступления в должность в январе 2020 года.

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