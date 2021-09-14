 Госсекретарь США столкнулся с жесткой критикой в Конгрессе по Афганистану | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Госсекретарь США столкнулся с жесткой критикой в Конгрессе по Афганистану

Представители обеих партий, и республиканцы, и демократы, требовали от Энтони Блинкена объяснить провальный вывод войск США из Афганистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 сентября, возложил на администрацию Дональда Трампа ответственность за заключенное с талибами соглашение в феврале 2020 года, которое "связало руки Байдену" и, в конечном итоге, привело к недостаткам при выводе войск США из Афганистана.

По словам Блинкена, опираясь на данные американской разведки, невозможно было предположить, сколь стремительно падут афганское правительство и силы безопасности, что позволит талибам взять власть. "Даже в самых пессимистичных оценках не предполагался коллапс правительственных сил в Кабуле в то время, пока выводятся войска США", - сказал Блинкен, выступая перед членами комитета Сената по иностранным делам.

Госсекретарь также заявил, что администрация США будет оказывать давление на "Талибан", чтобы радикальное исламистское движение сдержало свое обещание и не допустило повторного превращение Афганистана в базу для террористических атак, как в то время, когда Усама бен Ладен и "Аль-Каида" готовили теракты, случившиеся 11 сентября 2001 года.

В то же время новые данные разведки говорят о том, что "Аль-Каида" сохранила контакты с "Талибаном" и в ближайшее время вновь может использовать афганскую территорию для подготовки нападения на США.

Сенаторы обеих партий критиковали вывод войск

Как республиканцы, так и демократы в Сенате подвергли критике действия администрации Байдена по выводу войск США из Афганистана. Сенатор-республиканец Марко Рубио потребовал разъяснить, каким образом разведданные, касающиеся падения афганского правительства, оказались настолько неточны.

"Я полагаю, что Китай, и Россия, и Иран рассматривают провальный вывод войск как проявление некомпетентности и считают, что могут воспользоваться этим в свою пользу", - заявил Рубио.

В свою очередь, глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Боб Менендес, известный тем, что в целом поддерживал внешнюю политику Байдена, назвал осуществление вывода американских войск из Афганистана "явным и фатальным провалом". По его словам, комитет ожидает получить исчерпывающее объяснение всех решений по Афганистану, которые принимала администрация Байдена с момента его вступления в должность в январе 2020 года.

Смотрите также:

  • Афганские мужчины в ресторане в Герате

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    В мужском обществе

    Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.

  • Афганские студенты на занятиях в университете

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Учиться - только по отдельности

    Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.

  • Афганские женщины перед мечетью в Герате

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Утраченные права и свободы

    По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.

  • Вооруженные талибы на дороге

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Постоянный контроль на дорогах

    Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.

  • Боевики Талибана в саду на вилле, принадлежавшей генералу Дустуму

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Талибы захватили поместье своего врага

    Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.

  • Мужчины сидят на стульях на обочине дороги

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    В ожидании работы

    Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.

  • Афганские женщины на демонстрации

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Борьба за свои права

    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Организация Объединенных Наций обеспокоена

    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


Смотреть видео 02:45

Жестокие порядки талибов: что грозит женщинам в Афганистане

Контекст

Афганские беженцы в Украине. Что с ними будет дальше?

После прихода к власти талибов Украина вывезла из Афганистана спецрейсами около 700 человек. Среди эвакуированных - и граждане Украины, и афганцы, у которых в Украине никого нет. Что их ждет?  

Афганские женщины о запретах талибов: "Их ценности - не наши!"

Несмотря на запреты, женщины в Афганистане выходят на акции протеста, чтобы отстоять свои права. Талибы, придя к власти, уже запретили им спорт и участие в общественной деятельности.  

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии

В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как школьница в ФРГ хочет спасти своих родственников в Афганистане от репрессий талибов  

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

"Умное голосование" Навального: кто пострадал от уязвимости сайта  

Год после хоровода в Бресте: как власти мстят участникам акции  

"Важные истории" нашли у приближенной Лаврова активы на 1 млрд рублей  