 Глава MI5 предупредил о росте угрозы новых терактов | Новости из Германии о Европе | DW | 11.09.2021

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Европа

Глава MI5 предупредил о росте угрозы новых терактов

По словам Кена Маккаллума, миру через 20 лет после крупных терактов в США нужно готовиться к новому усилению исламистских групп. Глава MI5 уверен, что захват талибами власти в Афганистане "ободрил и усилил экстремистов".

Кен Маккаллум

Кен Маккаллум

Мировому сообществу следует готовиться к новому усилению исламистских групп - через 20 лет после масштабных терактов в США. Такое мнение высказал в пятницу, 10 сентября, глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум.

По его словам, недавний захват власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" "ободрил и усилил экстремистов". В этой связи британские спецслужбы ожидают "усиления рисков", связанных с возможностью нападений экстремистов, отметил Маккаллум.

Как напомнило агентство AFP, в 2018 году Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне оценил число боевиков-исламистов в мире в 100-230 тыс., что на 270% больше, чем в 2001 году. При этом количество активных террористических групп составило 67. Это - самый высокий показатель с 1980 года, отмечалось в докладе CSIS.

За 18 месяцев MI5 сорвала шесть планов нападений

Кен Маккаллум, занявший пост главы MI5 в марте 2020 года, спрогнозировал, что во время его пребывания в этой должности, "вероятно, будут совершены террористические атаки на территории Великобритании". По словам руководителя британской контрразведки, только за последние 18 месяцев MI5 сорвала шесть конкретных планов нападений, а за минувшие четыре года - 31.

Израильский ученый: "Терроризм нельзя победить"

Вспоминая об атаках 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, ряд экспертов высказал мнение, что "война с террором", провозглашенная занимавшим на тот момент пост президента США Джорджем Бушем, потерпела неудачу.

Так, Ассаф Могадам из израильского Института международной политики по борьбе с терроризмом выразил уверенность, что Запад поставил перед собой недостижимую цель. "Терроризм нельзя победить", - считает Могадам. Это связано с тем, что угроза постоянно меняется, указал он.

Шведский эксперт: Борьба с транснациональным джихадизмом провалилась

Другой специалист,  Абдул Сайед, исследователь из Лундского университета в Швеции, в свою очередь отметил, что если задачей США в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года было убийство главы террористической группировки "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, то миссия может считаться успешной. "Однако если целью было покончить с транснациональным джихадизмом, то это был полный провал", - уверен Сайед.

Крупнейшие теракты в истории

В США 11 сентября 2001 года были совершены крупнейшие по числу жертв теракты в истории. Четыре группы боевиков захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц - в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

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