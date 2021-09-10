Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября

Накануне 20-летней годовщины террористических актов 11 сентября 2001 года госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил об "исключительной солидарности" людей по всему миру. "Они собрались у наших посольств и консульств, молились, пели и плакали. Они оставили написанные от руки послания, цветы, свечи, рисунки и памятные вещи", - указал глава американского внешнеполитического ведомства в пятницу, 10 сентября.

По словам Блинкена, у посольства в Берлине была оставлена записка с текстом "Кеннеди сказал: "Я - берлинец". Мы говорим: "Мы - американцы". Речь идет о выступлении 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в Западном Берлине, когда Кеннеди в своей речи выразил солидарность с горожанами после возведения Берлинской стены.

Блинкен: Отношения жителей США и стран - союзников глубже политических

День терактов стал одним из самых мрачных в американской истории, но в то же время "свидетельством глубокой человечности, сочувствия, стойкости и мужества", подчеркнул госсекретарь США. Энтони Блинкен назвал отношения с союзниками "священным заветом", который жители стран "выстроили на протяжении многих поколений". Эти отношения лежат глубже политических, указал он.

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) помянул жертв трагедии и призвал к обновлению западных альянсов. "Я убежден в том, что нашим ответом не может быть отказ от многоплановых усилий в сфере борьбы за мир и безопасность во всем мире - это в наименьшей степени отвечает нашим интересам и нашей безопасности", - отметил Мас в свете возвращения к власти в Афганистане исламистского радикального движения "Талибан".

11 сентября исполняется ровно 20 лет с дня нападений боевиков террористической группировки "Аль-Каида" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате атак погибли почти 3000 человек.

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