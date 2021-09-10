Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября

Накануне 20-летней годовщины террористических актов 11 сентября 2001 года госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил об "исключительной солидарности" людей по всему миру. "Они собрались у наших посольств и консульств, молились, пели и плакали. Они оставили написанные от руки послания, цветы, свечи, рисунки и памятные вещи", - указал глава американского внешнеполитического ведомства в пятницу, 10 сентября.
По словам Блинкена, у посольства в Берлине была оставлена записка с текстом "Кеннеди сказал: "Я - берлинец". Мы говорим: "Мы - американцы". Речь идет о выступлении 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в Западном Берлине, когда Кеннеди в своей речи выразил солидарность с горожанами после возведения Берлинской стены.
Блинкен: Отношения жителей США и стран - союзников глубже политических
День терактов стал одним из самых мрачных в американской истории, но в то же время "свидетельством глубокой человечности, сочувствия, стойкости и мужества", подчеркнул госсекретарь США. Энтони Блинкен назвал отношения с союзниками "священным заветом", который жители стран "выстроили на протяжении многих поколений". Эти отношения лежат глубже политических, указал он.
Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) помянул жертв трагедии и призвал к обновлению западных альянсов. "Я убежден в том, что нашим ответом не может быть отказ от многоплановых усилий в сфере борьбы за мир и безопасность во всем мире - это в наименьшей степени отвечает нашим интересам и нашей безопасности", - отметил Мас в свете возвращения к власти в Афганистане исламистского радикального движения "Талибан".
11 сентября исполняется ровно 20 лет с дня нападений боевиков террористической группировки "Аль-Каида" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате атак погибли почти 3000 человек.
Смотрите также:
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Жертвы из 92 стран
Среди экспонатов нового музея на Манхэттене - фотографии людей, погибших в результате террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали в этот день почти три тысячи человек: граждане США и еще 91 государства.
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
В первые дни
В новом музее, расположенном на месте, где раньше стояли башни-близнецы, собрано более 10 тысяч экспонатов. В первые дни работы доступ в музей будет открыт только для родственников жертв этой террористической атаки на США, для тех, кто выжил во время теракта, пожарных, спасателей, разбиравших руины рабочих и жителей соседних кварталов.
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Лестница в темноту
По пути в залы нового музея посетители проходят мимо стальных несущих конструкций, оставшихся от стоявшего на этом месте небоскреба. Сама экспозиция расположена под землей.
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Хроника трагедии
События этого трагического дня в истории США документированы в музее с помощью многочисленных фотографий и видеозаписей.
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Разрушительная сила
Этот клубок из металлических фрагментов - остатки телевизионных и радиоантенн, находившихся на Северной башне ВТЦ.
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Спасенные
В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Люди долга
Покореженная пожарная машина напоминает о 343 погибших пожарных и спасателях, выполнявших свой долг на месте катастрофы.
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Путь к спасению
"Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Террористы
В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".
-
Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Сила памяти
"Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября.
Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин