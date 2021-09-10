Глава МИД ФРГ по случаю 20-летия терактов 11 сентября призвал к обновлению альянсов

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по случаю 20-й годовщины со дня терактов 11 сентября 2001 года в США помянул жертв этой трагедии и призвал к обновлению западных альянсов. "Мы скорбим с теми, кто в этот день потерял друзей и родных и получил тяжелые ранения и травмы. 11 сентября 2001 года нападению подверглись не только США, но и все мы", - подчеркнул Мас в заявлении, обнародованном в пятницу, 10 сентября.

Германский министр напомнил, что почти 3 тысячи погибших в результате терактов в США были из 92 стран, жертвами нападений стали и 11 немцев. "Стало ясно: постоянная нестабильность, экстремизм и террор, пусть даже в самых отдаленных регионах мира, когда-то коснутся и всех нас", - сказал он.

Хайко Мас высказался за критическое переосмысление того, что последовало за терактами 11 сентября. "О необходимости этого нам в очередной раз напомнили со всей жестокостью события в Афганистане. Мы должны быть честными с самими собой и справедливыми со многими людьми, которые годами боролись за восстановление Афганистана. Их усилия были важными и ценными и останутся таковыми навсегда", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Обновление западных альянсов

На фоне драматических событий вокруг вывода иностранных войск из Афганистана и возвращения к власти в этой стране исламистского радикального движения "Талибан" Мас указал: "Я убежден в том, что нашим ответом не может быть отказ от многоплановых усилий в сфере борьбы за мир и безопасность во всем мире - это в наименьшей степени отвечает нашим интересам и нашей безопасности".

По словам Хайко Маса, частью ответа должно стать "обновление наших альянсов и, особенно, сегодня - приверженность дружбе и партнерству с Соединенными Штатами Америки".

В субботу, 11 сентября, исполняется ровно 20 лет с дня нападений боевиков "Аль-Каиды" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне, в результате которых погибли почти 3000 человек. В ответ на теракты США в 2001 году направили войска в Афганистан и свергли тогдашнее правительство талибов. Хаотическое завершение в августе 2021 года операции, в которой участвовал и бундесвер, усилили дебаты о смысле этой войны и внешнеполитических последствиях терактов 11 сентября.

Смотрите также: