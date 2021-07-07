Деревенский фахверк в музее под открытым небом

Музей деревенской жизни в Коммерне

Мельницы можно осмотреть не только снаружи, но и заглянуть внутрь, а иногда даже увидеть их в действии. Впрочем, многие другие экспонаты тоже, так сказать, используются по назначению - для обработки земли и других крестьянских дел. Если с плугом все понятно, то предназначение этого деревянного короба, которым, оказывается, мерили зерно, осталось бы загадкой, не будь рядом поясняющей таблички.