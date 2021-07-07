 Деревенский фахверк в музее под открытым небом | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.07.2021

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По Германии

Деревенский фахверк в музее под открытым небом

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне - второй по величине и один из самых старых музеев под открытым небом в Германии. Его открыли в 1961 году в земле Северный Рейн-Вестфалия. Находится он примерно в часе езды от Кельна в одном из живописных уголков заповедного региона Айфель (Eifel). Музей очень популярен. Ежегодно обычно его посещает около 200 тысяч человек.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Помимо памятников деревенского зодчества и предметов сельского быта, в Коммерне можно увидеть множество самых разных домашних животных, которые могли бы легко заполнить большую часть Ноева ковчега. Многие из них - пород редких, но когда-то в большом количестве содержавшихся на подворьях основанной в 1822 прусской Рейнской провинции, истории и крестьянским традициям которой посвящен этот музей.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Столицей Рейнской провинции Прусского королевства был город Кобленц. После 1945 года в ходе создания ФРГ ее разделили между федеральными землями Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. То есть территория, с которой в Коммерн свозят старые сельские постройки, не соответствует нынешнему административному делению Германии. В музее, например, можно увидеть экспонаты с берегов рек Лан и Мозель.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    В 1960-х годах начиналось все с нескольких домов, перевезенных в Коммерн и реконструированных в первоначальном историческом виде на основе научных изысканий. Сейчас в музее собрано в общей сложности около семидесяти старых построек, разбитых на четыре региональные группы по географическому принципу - отдельным регионам бывшей Рейнской провинции.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Эту ветряную мельницу голландского типа, построенную в 1780 году, перевезли в Коммерн с Нижнего Рейна (Niederrhein). Начинается же осмотр музея с региональной группы Вестервальд и Средний Рейн (Westerwald/Mittelrhein). Затем следуют Айфель и Айфельские предгорья (Eifel/Eifelvorland), а в самом далеком от входа уголке находятся памятники сельского зодчества из Бергишес Ланд (Bergisches Land).

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Музей занимает территорию, равную примерно ста футбольным полям. Для посетителей проложено несколько пеших маршрутов. Самый длинный, проходящий через все четыре региональные группы, составляет 2,5 километра. В качестве альтернативного способа передвижения можно воспользоваться конной повозкой - для обзорной экскурсии, чтобы затем уже целенаправленно осмотреть особенно понравившиеся экспонаты.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    К объектам, вызывающим особый интерес посетителей любого музея под открытым небом, несомненно, относятся ветряные мельницы. Если первая, которую мы уже увидели, стоит у всех на виду буквально в чистом поле, то вторая спряталась по соседству среди леса. Эта козловая ветряная мельница была возведена в 1782 году и относится к числу первых построек, перевезенных в Коммерн.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Мельницы можно осмотреть не только снаружи, но и заглянуть внутрь, а иногда даже увидеть их в действии. Впрочем, многие другие экспонаты тоже, так сказать, используются по назначению - для обработки земли и других крестьянских дел. Если с плугом все понятно, то предназначение этого деревянного короба, которым, оказывается, мерили зерно, осталось бы загадкой, не будь рядом поясняющей таблички.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Около многих крестьянских подворий в музее разбиты огороды с приправами и лекарственными травами, овощами, злаками. Рядом посажены фруктовые деревья: айва, яблони, груши. Многие из них - редких сортов, почти исчезнувших. Возделывается все дедовскими методами, без современных удобрений и инсектицидов. Часть урожая продается в музейной лавке, которую мы еще увидим.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    В центре первой региональной группы Вестервальд и Средний Рейн расположена кузница конца XVIII века. Ее перевезли в музей с берегов Рейна, точнее - из той части течения реки, в которой находится овеянная легендами скала Лорелей. Предполагается, что изначально эта фахверковая постройка служила в качестве сарая на винограднике. Рядом с кузницей установлен станок для ковки лошадей.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    В Коммерне кузницу реконструировали в 1966 году. Уцелела она чудом, простояв без дела ровно тридцать лет. Нынешний музейный кузнец достойно продолжает традиции старых мастеров и работает не только для того, чтобы демонстрировать свое ремесло посетителям. При необходимости он ремонтирует музейные экспонаты и выковывает новые детали на замену.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Недалеко от кузницы в старом амбаре посетителей поджидает локомобиль 1911 года производства фирмы Heinrich Lanz из Мангейма. Такие передвижные паровые двигатели предназначались для привода разных сельскохозяйственных машин: молотилок, веялок, насосов, электрогенераторов. Внешне локомобиль напоминает небольшой паровоз…

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Необходимость в локомобилях отпала вместе с распространением дизельных моторов. Первый серийный трактор с дизельным двигателем был выпущен в 1922 году компанией Benz-Sendling, однако фирма Lanz тоже не отставала. Ее трактора, прозванные бульдогами, отличались неприхотливостью и дешевизной. Один из них можно увидеть в Музее под открытым небом в Детмольде, о котором DW уже рассказывала.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Совсем короткий путь в Коммерн проделала часовня 1783 года - всего пять километров из города Мехерних. Небольшая община одного из его районов в 1958 году решила воздвигнуть новый храм, а старый вместе с обстановкой передать музею. Изображения святых и другие свидетельства глубокой крестьянской веры можно встретить в музее повсюду. Например, табличку с призывом к Господу беречь родной дом.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Этот жилой дом начала XVIII века перевезли в музей из региона Вестервальд, из-под города Монтабаур. В отличие от большинства других старых построек в Коммерне, его нынешняя внутренняя жизнь и обстановка не соответствуют первоначальному облику. Внутри обустроили действующий сельский магазин 1920-1950-х годов, а также хлебную лавку, в которой продают продукцию музейной пекарни.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Недалеко от рейнско-провинциального "сельпо" работает музейное кафе. В одном из помещений этого постоялого двора восстановлена обстановка деревенского почтового агентства. "На пол не плевать!" - гласит строгая надпись около стойки рядом с антикварным телефоном. На служебном столе - керосиновая лампа, бланки для телеграмм и аппарат системы Морзе.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Удобства - во дворе. Даже они здесь - оригинальные, а не бутафорские. Правда, больше не эксплуатируются. Не во дворе, а на одной из площадей установлен этот колодезный насос с чугунной ванной для воды, отлитой в 1867 году на одном из заводов в горном массиве Хунсрюк. В фахверковом доме на заднем плане находится винный пресс со Среднего Рейна. Какая Рейнская провинция без рейнских вин!?

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    На фоне деревенских домов в музее сильно выделяется это здание с типичной для Бергишес Ланд отделкой фасадов природным шифером. Благодаря кузницам с водяными приводами регион в XVIII веке стал важным центром металлообработки в Германии. В 1795 году этот дом, позже много раз перестраивавшийся, перешел во владение династии немецких промышленников, в 1890 году основавших концерн Mannesmann.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Концепция музея исключает наличие случайных предметов. Любая вещь здесь - на своем месте, имеет научно подтвержденное историческое право на присутствие в этом музейном пространстве. От горшков на заборе - до последней ложки. Кстати, о ложках… Выражение "Сдать ложку" (Den Löffel abgeben) означает уход едока из жизни, а одна из экспозиций в Коммерне посвящена деревенским погребальным ритуалам.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Печи с дымоходами, топившиеся по-черному очаги… В каждом старом крестьянском доме они занимают центральное место. Практически все находятся в рабочем состоянии. Некоторые иногда используют для показательного приготовления еды по старым рецептам. Особое внимание следует уделить чугунным плитам (Takenplatte) за очагами. Их монтировали в стене между кухней и жилой комнатой.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Нагреваясь, они аккумулировали тепло, передавая его затем в свободное от дыма жилое или спальное помещение. Такие плиты украшали узорами или сценами, например, на библейские темы. В одном из домов выставлена плита с изображением героев притчи о богаче и Лазаре, отлитая примерно в 1550 году в Айфеле с помощью формы, изготовленной мастером резьбы по дереву Филиппом Золданом (Philipp Soldan).

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Самое время заглянуть в крестьянские спальни. В знойный летний день трудно преодолеть желание устроиться здесь поудобнее, вздремнуть полчасика. Однако от идеи приходится отказаться хотя бы по чисто формальным причинам. Размерами эти старые кровати сейчас не подойдут даже многим подросткам. Нехитрый уют очаровывает, а на одной из стен он вообще стал частью своего рода программного заявления...

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    "Suche das Glück nicht weit, es liegt in der Häuslichkeit" - "Счастье - не за семью горами, а за родными стенами". Таких народных немецких мудростей, например, вышитых на ткани и вставленных под стекло в рамки, хватило бы на отдельный репортаж, а их чтение - занятие не менее увлекательное, чем чтение музейных пояснений около экспонатов.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Адрес: LVR-Freilichtmuseum Kommern. Eickser Straße, D-53894 Mechernich-Kommern.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне - второй по величине и один из самых старых музеев под открытым небом в Германии. Его открыли в 1961 году в земле Северный Рейн-Вестфалия. Находится он примерно в часе езды от Кельна в одном из живописных уголков заповедного региона Айфель (Eifel). Музей очень популярен. Ежегодно обычно его посещает около 200 тысяч человек.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Помимо памятников деревенского зодчества и предметов сельского быта, в Коммерне можно увидеть множество самых разных домашних животных, которые могли бы легко заполнить большую часть Ноева ковчега. Многие из них - пород редких, но когда-то в большом количестве содержавшихся на подворьях основанной в 1822 прусской Рейнской провинции, истории и крестьянским традициям которой посвящен этот музей.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Столицей Рейнской провинции Прусского королевства был город Кобленц. После 1945 года в ходе создания ФРГ ее разделили между федеральными землями Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. То есть территория, с которой в Коммерн свозят старые сельские постройки, не соответствует нынешнему административному делению Германии. В музее, например, можно увидеть экспонаты с берегов рек Лан и Мозель.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    В 1960-х годах начиналось все с нескольких домов, перевезенных в Коммерн и реконструированных в первоначальном историческом виде на основе научных изысканий. Сейчас в музее собрано в общей сложности около семидесяти старых построек, разбитых на четыре региональные группы по географическому принципу - отдельным регионам бывшей Рейнской провинции.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Эту ветряную мельницу голландского типа, построенную в 1780 году, перевезли в Коммерн с Нижнего Рейна (Niederrhein). Начинается же осмотр музея с региональной группы Вестервальд и Средний Рейн (Westerwald/Mittelrhein). Затем следуют Айфель и Айфельские предгорья (Eifel/Eifelvorland), а в самом далеком от входа уголке находятся памятники сельского зодчества из Бергишес Ланд (Bergisches Land).

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Музей занимает территорию, равную примерно ста футбольным полям. Для посетителей проложено несколько пеших маршрутов. Самый длинный, проходящий через все четыре региональные группы, составляет 2,5 километра. В качестве альтернативного способа передвижения можно воспользоваться конной повозкой - для обзорной экскурсии, чтобы затем уже целенаправленно осмотреть особенно понравившиеся экспонаты.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    К объектам, вызывающим особый интерес посетителей любого музея под открытым небом, несомненно, относятся ветряные мельницы. Если первая, которую мы уже увидели, стоит у всех на виду буквально в чистом поле, то вторая спряталась по соседству среди леса. Эта козловая ветряная мельница была возведена в 1782 году и относится к числу первых построек, перевезенных в Коммерн.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Мельницы можно осмотреть не только снаружи, но и заглянуть внутрь, а иногда даже увидеть их в действии. Впрочем, многие другие экспонаты тоже, так сказать, используются по назначению - для обработки земли и других крестьянских дел. Если с плугом все понятно, то предназначение этого деревянного короба, которым, оказывается, мерили зерно, осталось бы загадкой, не будь рядом поясняющей таблички.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Около многих крестьянских подворий в музее разбиты огороды с приправами и лекарственными травами, овощами, злаками. Рядом посажены фруктовые деревья: айва, яблони, груши. Многие из них - редких сортов, почти исчезнувших. Возделывается все дедовскими методами, без современных удобрений и инсектицидов. Часть урожая продается в музейной лавке, которую мы еще увидим.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    В центре первой региональной группы Вестервальд и Средний Рейн расположена кузница конца XVIII века. Ее перевезли в музей с берегов Рейна, точнее - из той части течения реки, в которой находится овеянная легендами скала Лорелей. Предполагается, что изначально эта фахверковая постройка служила в качестве сарая на винограднике. Рядом с кузницей установлен станок для ковки лошадей.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    В Коммерне кузницу реконструировали в 1966 году. Уцелела она чудом, простояв без дела ровно тридцать лет. Нынешний музейный кузнец достойно продолжает традиции старых мастеров и работает не только для того, чтобы демонстрировать свое ремесло посетителям. При необходимости он ремонтирует музейные экспонаты и выковывает новые детали на замену.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Недалеко от кузницы в старом амбаре посетителей поджидает локомобиль 1911 года производства фирмы Heinrich Lanz из Мангейма. Такие передвижные паровые двигатели предназначались для привода разных сельскохозяйственных машин: молотилок, веялок, насосов, электрогенераторов. Внешне локомобиль напоминает небольшой паровоз…

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Необходимость в локомобилях отпала вместе с распространением дизельных моторов. Первый серийный трактор с дизельным двигателем был выпущен в 1922 году компанией Benz-Sendling, однако фирма Lanz тоже не отставала. Ее трактора, прозванные бульдогами, отличались неприхотливостью и дешевизной. Один из них можно увидеть в Музее под открытым небом в Детмольде, о котором DW уже рассказывала.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Совсем короткий путь в Коммерн проделала часовня 1783 года - всего пять километров из города Мехерних. Небольшая община одного из его районов в 1958 году решила воздвигнуть новый храм, а старый вместе с обстановкой передать музею. Изображения святых и другие свидетельства глубокой крестьянской веры можно встретить в музее повсюду. Например, табличку с призывом к Господу беречь родной дом.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Этот жилой дом начала XVIII века перевезли в музей из региона Вестервальд, из-под города Монтабаур. В отличие от большинства других старых построек в Коммерне, его нынешняя внутренняя жизнь и обстановка не соответствуют первоначальному облику. Внутри обустроили действующий сельский магазин 1920-1950-х годов, а также хлебную лавку, в которой продают продукцию музейной пекарни.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Недалеко от рейнско-провинциального "сельпо" работает музейное кафе. В одном из помещений этого постоялого двора восстановлена обстановка деревенского почтового агентства. "На пол не плевать!" - гласит строгая надпись около стойки рядом с антикварным телефоном. На служебном столе - керосиновая лампа, бланки для телеграмм и аппарат системы Морзе.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Удобства - во дворе. Даже они здесь - оригинальные, а не бутафорские. Правда, больше не эксплуатируются. Не во дворе, а на одной из площадей установлен этот колодезный насос с чугунной ванной для воды, отлитой в 1867 году на одном из заводов в горном массиве Хунсрюк. В фахверковом доме на заднем плане находится винный пресс со Среднего Рейна. Какая Рейнская провинция без рейнских вин!?

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    На фоне деревенских домов в музее сильно выделяется это здание с типичной для Бергишес Ланд отделкой фасадов природным шифером. Благодаря кузницам с водяными приводами регион в XVIII веке стал важным центром металлообработки в Германии. В 1795 году этот дом, позже много раз перестраивавшийся, перешел во владение династии немецких промышленников, в 1890 году основавших концерн Mannesmann.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Концепция музея исключает наличие случайных предметов. Любая вещь здесь - на своем месте, имеет научно подтвержденное историческое право на присутствие в этом музейном пространстве. От горшков на заборе - до последней ложки. Кстати, о ложках… Выражение "Сдать ложку" (Den Löffel abgeben) означает уход едока из жизни, а одна из экспозиций в Коммерне посвящена деревенским погребальным ритуалам.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Печи с дымоходами, топившиеся по-черному очаги… В каждом старом крестьянском доме они занимают центральное место. Практически все находятся в рабочем состоянии. Некоторые иногда используют для показательного приготовления еды по старым рецептам. Особое внимание следует уделить чугунным плитам (Takenplatte) за очагами. Их монтировали в стене между кухней и жилой комнатой.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Нагреваясь, они аккумулировали тепло, передавая его затем в свободное от дыма жилое или спальное помещение. Такие плиты украшали узорами или сценами, например, на библейские темы. В одном из домов выставлена плита с изображением героев притчи о богаче и Лазаре, отлитая примерно в 1550 году в Айфеле с помощью формы, изготовленной мастером резьбы по дереву Филиппом Золданом (Philipp Soldan).

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Самое время заглянуть в крестьянские спальни. В знойный летний день трудно преодолеть желание устроиться здесь поудобнее, вздремнуть полчасика. Однако от идеи приходится отказаться хотя бы по чисто формальным причинам. Размерами эти старые кровати сейчас не подойдут даже многим подросткам. Нехитрый уют очаровывает, а на одной из стен он вообще стал частью своего рода программного заявления...

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    "Suche das Glück nicht weit, es liegt in der Häuslichkeit" - "Счастье - не за семью горами, а за родными стенами". Таких народных немецких мудростей, например, вышитых на ткани и вставленных под стекло в рамки, хватило бы на отдельный репортаж, а их чтение - занятие не менее увлекательное, чем чтение музейных пояснений около экспонатов.

  • Музей под открытым небом в Коммерне

    Музей деревенской жизни в Коммерне

    Адрес: LVR-Freilichtmuseum Kommern. Eickser Straße, D-53894 Mechernich-Kommern.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
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