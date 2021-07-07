Деревенский фахверк в музее под открытым небом

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Германия - это фахверк, фахверк - это Германия! На этом интереснейшем туристическом маршруте находится более сотни старых немецких городов.
По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.
Любители железнодорожной истории в Германии способны на многое. Например, на общественных началах восстановить паровоз 1914 года и отремонтировать более двадцати километров пути, чтобы было, где катать пассажиров.