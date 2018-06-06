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Ветряные мельницы в Германии

Максим Нелюбин

В Германии насчитывается более тысячи старых ветряных мельниц. Многие переделаны под жилье, стали музеями или ресторанами, но все без исключения - украшают ландшафты.

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Потсдам
Историческая мельница в парке Сан-Суси на открытке 1926 годаФото: akg-images/picture alliance

Обычно, когда речь заходит о ветряных мельницах, все вспоминают Нидерланды, но и в Германии таких достопримечательностей сохранилось немало - более тысячи по всей стране. Начнем в столице Бранденбурга... 

Потсдам

Потсдам
Историческая мельница - Хисторише Мюле (Historische Mühle)Фото: DW/Maksim Nelioubin

Перед нами - копия мельницы, возведенной в Потсдама в конце XVIII века - той самой, которая изображена на пером черно-белом снимке 1926 года. Находится около дворца Сан-Суси. Старая мельница появилась здесь еще до возведения этой резиденции прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große, 1712-1786).

Как гласит легенда, она очень мешала этому монарху своим грохотом. Король хотел ее купить, но мельник отказался. Фридрих Великий был вынужден смириться. Мельница сгорела во время Второй мировой войны. Копию построили в 1991-1993 годах.

Бад-Дюбен

Бад-Дюбен
Боквиндмюле Бад-Дюбен (Bockwindmühle Bad Düben)Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Эта ветряная мельница была построена в саксонском Бад-Дюбене (Bad Düben) в 1840 году.

 Дюлькен

Дюлькен
Нарренмюле (Narrenmühle)Фото: picture-alliance/dpa/I. Fassbender

"Мельница шутов" 1809 года постройки используется в качестве штаб-квартиры карнавального общества в Дюлькене - районе города Фирзен, Северный Рейн - Вестфалия.

Иссум

Иссум
Даленмюле (Dahlenmühle)Фото: picture-alliance/blickwinkel/S. Ziese

Ветряная мельница 1868 года постройки в Иссуме (Issum), Северный Рейн - Вестфалия.

Детмольд

Детмольд
Музей под открытым небом в Детмольде (Freilichtmuseum Detmold)Фото: DW / Nelioubin

Козловая ветряная мельница 1812 года постройки в Музее под открытым небом в Детмольде (Detmold), Северный Рейн - Вестфалия.

Лебуза

Лебуза
Боквиндмюле Лебуза (Bockwindmuehle Lebusa)Фото: picture-alliance/A. Franke

Самая старая функционирующая ветряная мельница Восточной Германии. Построена в 1686 году. Находится в городе Лебуза (Lebusa), Бранденбург.

Хиддензе

Хиддензе
"Шварце Мюле" ("Schwarze Mühle")Фото: DW/Maksim Nelioubin

"Черная мельница" на острове Хиддензе. В 1927 году была перестроена и долгое время была дачей знаменитой танцовщицы Грет Палукка (Gret Palucca, 1902-1993).

Пельворм

Пельворм
Нордермюле (Nordermühle)Фото: T. Schäffer/imageBROKER/picture alliance

Ветряная мельница 1777 года на острове Пельворм (Pellworm).

Бад-Цвишенан

Бад-Цвишенан
Виндмюле Бад-Цвишенан (Windmühle Bad Zwischenahn)Фото: picture-alliance/dpa/I. Wagner

Ветряная мельница XIX века на курорте Бад-Цвишенан (Bad Zwischenahn), Нижняя Саксония.

Коммерн

Коммерн
Музей под открытым небом в Коммерне (Freilichtmuseum Kommern)Фото: DW/Maksim Nelioubin

Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне (Kommern), Северный Рейн - Вестфалия.

Клюц

Клюц
Клюцер Мюле (Klützer Mühle) Фото: picture-alliance/blickwinkel/G. Franz

Ветряная мельница в городе Клюц (Klütz), Мекленбург - Передняя Померания. Была возведена на месте более старой мельницы в 1904 году. Сейчас здесь работает ресторан.

Цонс

Цонс
Цонсер Мюле (Zonser Mühle)Фото: DW/Maksim Nelioubin

Ветряная мельница XV века в бывшей башне крепостной стены в Цонсе (Zons), Северный Рейн - Вестфалия.

Вольмирштедт

Вольмирштедт
Ауэрбахс Мюле (Auerbachs Mühle)Фото: picture-alliance/dpa/K.D. Gabbert

Ветряная мельница 1842 года в городе Вольмирштедт (Wolmirstedt), Саксония-Анхальт.

Крокау

Крокау
Виндмюле Крокау (Windmühle Krokau)Фото: picture-alliance/dpa/M. Scholz

Ветряная мельница 1829 года в Крокау (Krokau), Шлезвиг-Гольштейн.

Гретзиль

Гретзиль
Гретзилер Цвиллингсмюлен (Greetsieler Zwillingsmühlen)Фото: picture alliance/dpa/I. Wagner

"Зеленая" и "Красная" ветряные мельницы-близнецы конца XVII - начала XVIII веков в рыбацкой деревне Гретзиль (Greetsiel) на побережье Северного моря, Нижняя Саксония.

Фельтхайм

Фельтхайм
Виндмюле Фельтайм (Windmühle Veltheim)Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

Ветряная мельница 1903 года в Фельтхайме (Veltheim), Северный Рейн - Вестфалия.

Махтзум

Махтзум
Боквиндмюле Махтзум (Bockwindmühle Machtsum)Фото: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Ветряная мельница 1638 года в Махтзуме (Machtsum) под Хильдесхаймом , Нижняя Саксония.

Штрукхоф

Штрукхоф
Виндмюле Штрукхоф (Windmühle Struckhof)Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

Ветряная мельница 1883 года в Штрукхофе (Struckhof), Северный Рейн - Вестфалия.

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