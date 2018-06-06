Ветряные мельницы в Германии
Обычно, когда речь заходит о ветряных мельницах, все вспоминают Нидерланды, но и в Германии таких достопримечательностей сохранилось немало - более тысячи по всей стране. Начнем в столице Бранденбурга...
Потсдам
Перед нами - копия мельницы, возведенной в Потсдама в конце XVIII века - той самой, которая изображена на пером черно-белом снимке 1926 года. Находится около дворца Сан-Суси. Старая мельница появилась здесь еще до возведения этой резиденции прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große, 1712-1786).
Как гласит легенда, она очень мешала этому монарху своим грохотом. Король хотел ее купить, но мельник отказался. Фридрих Великий был вынужден смириться. Мельница сгорела во время Второй мировой войны. Копию построили в 1991-1993 годах.
Бад-Дюбен
Эта ветряная мельница была построена в саксонском Бад-Дюбене (Bad Düben) в 1840 году.
Дюлькен
"Мельница шутов" 1809 года постройки используется в качестве штаб-квартиры карнавального общества в Дюлькене - районе города Фирзен, Северный Рейн - Вестфалия.
Иссум
Ветряная мельница 1868 года постройки в Иссуме (Issum), Северный Рейн - Вестфалия.
Детмольд
Козловая ветряная мельница 1812 года постройки в Музее под открытым небом в Детмольде (Detmold), Северный Рейн - Вестфалия.
Лебуза
Самая старая функционирующая ветряная мельница Восточной Германии. Построена в 1686 году. Находится в городе Лебуза (Lebusa), Бранденбург.
Хиддензе
"Черная мельница" на острове Хиддензе. В 1927 году была перестроена и долгое время была дачей знаменитой танцовщицы Грет Палукка (Gret Palucca, 1902-1993).
Пельворм
Ветряная мельница 1777 года на острове Пельворм (Pellworm).
Бад-Цвишенан
Ветряная мельница XIX века на курорте Бад-Цвишенан (Bad Zwischenahn), Нижняя Саксония.
Коммерн
Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне (Kommern), Северный Рейн - Вестфалия.
Клюц
Ветряная мельница в городе Клюц (Klütz), Мекленбург - Передняя Померания. Была возведена на месте более старой мельницы в 1904 году. Сейчас здесь работает ресторан.
Цонс
Ветряная мельница XV века в бывшей башне крепостной стены в Цонсе (Zons), Северный Рейн - Вестфалия.
Вольмирштедт
Ветряная мельница 1842 года в городе Вольмирштедт (Wolmirstedt), Саксония-Анхальт.
Крокау
Ветряная мельница 1829 года в Крокау (Krokau), Шлезвиг-Гольштейн.
Гретзиль
"Зеленая" и "Красная" ветряные мельницы-близнецы конца XVII - начала XVIII веков в рыбацкой деревне Гретзиль (Greetsiel) на побережье Северного моря, Нижняя Саксония.
Фельтхайм
Ветряная мельница 1903 года в Фельтхайме (Veltheim), Северный Рейн - Вестфалия.
Махтзум
Ветряная мельница 1638 года в Махтзуме (Machtsum) под Хильдесхаймом , Нижняя Саксония.
Штрукхоф
Ветряная мельница 1883 года в Штрукхофе (Struckhof), Северный Рейн - Вестфалия.