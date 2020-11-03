 Новогодний декор в цветах протеста: как белорусы встречают праздники | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 31.12.2020

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Беларусь

Новогодний декор в цветах протеста: как белорусы встречают праздники

Белый и красный - главные цвета белорусского протеста и новогоднего декора в домах тех, кто выступает за перемены в стране. Подробности - у DW.

Belarus Neujahrsdekoration zur Protest Unterstützung im Land

Белорусские власти продолжают выписывать штрафы и аресты за бело-красно-белые флаги на балконах, приравнивая их вывешивание к проведению несанкционированного пикета. В ответ на это многие стали проявлять свою гражданскую позицию при помощи… снежинок и другого новогоднего декора в главных цветах протеста. DW поговорила с жителями Минска и других городов о том, как они создают в своих домах праздник в протестном стиле.

"Хочу, чтобы год был в цветах флага, который мы выстрадали"

Минчанка Светлана украсила квартиру в бело-красно-белых цветах, потому что уверена: как год встретишь, так его и проведешь. "Я хочу, чтобы следующий год у меня был под цветами того флага, который я считаю для своей страны настоящим. Мы все выстрадали этот флаг и имеем на него право. Власти запрещают вешать флаги на лоджиях и балконах, но жить в моем доме так, как я хочу, мне пока никто не может запретить".

Женщина признается, что к праздникам готовилась давно и даже докупила красные елочные игрушки. Она решила изобразить на окнах достопримечательности Минска - Красный костел и Троицкое предместье, вокруг которых летают снежинки и ангелы.

Belarus Neujahrsdekoration zur Protest Unterstützung im Land

Светлана рассказывает, что после событий 9 августа (жесткий разгон протестов после объявления победы Лукашенко на выборах. - Ред.) ушла с государственной службы и не жалеет об этом. Женщина участвовала в митингах и поддерживала других участников протестов, которым нужна была помощь. "Сейчас протесты сократились, но это не значит, что мы изменили свое отношение. Мы копим силы и думаем, что будем делать дальше. Никакая реакция государства не заставит нас вернуться в прежнее состояние, полюбить эту власть и жить, как раньше", - подчеркивает она.

 Снежинки и цитата белорусского классика

"Раньше многие ассоциировали бело-красно-белый флаг с ультранациональной оппозицией, но теперь люди готовы за этот флаг сознательно идти "на сутки" (под арест. - Ред.), получать штрафы", - говорит Надежда.

Белый и красный всегда присутствовали в ее новогоднем декоре. "А в этом году хотелось заявить о своей позиции. Флаги снимают, но придраться к бумажным снежинкам, думаю, будет сложнее. К тому же, это очень поднимает настроение единомышленникам. Знаю по себе - приятно поднять глаза и увидеть такое окно", - отмечает она.

Belarus Neujahrsdekoration zur Protest Unterstützung im Land

Еще в августе, вдохновленная смелостью протестующих, Надежда написала на стене цитату из стихотворения белорусского классика Янки Купалы, которое переводится так: "Не погаснут звезды в небе, пока небо будет. Не погибнет край отнятый, пока будут люди". Девушка говорит, что в рождественскую ночь (с 24 на 25 декабря) оставила место за праздничным столом для друзей, которые находятся в заключении и не могут встретить праздники с близкими.

Посвящение "невесте" белорусского протеста

Наталья, жительница небольшого белорусского города, центральную композицию на своем окне посвятила Инне Зайцевой - минчанке, которая выходила на протесты в бело-красно-белом свадебном платье. Недавно мужа Мороз задержали, и она с детьми была вынуждена срочно уехать из Беларуси, опасаясь преследований.

Belarus Neujahrsdekoration zur Protest Unterstützung im Land

"Я не знакома с Инной, но следила за ее выходами на протестные акции. Сейчас "белорусская невеста" уехала в Украину, я очень за нее переживаю, потому что у меня тоже семья, маленький ребенок. Могу представить, как это страшно и сложно", - объясняет Наталья. По ее словам, в ее городе с бело-красно-белыми флагами все очень строго, поэтому заявить о своей гражданской позиции помогает творчество: "У нас маленький город, здесь люди боятся выступать открыто, потому что активистов быстро вычисляют. Моего мужа задержали на глазах у ребенка, когда мы хотели положить на площади цветы в память о погибшем Романе Бондаренко. К счастью, обошлось просто беседой".

“Следующий год должен быть переломным”

"Белый и красный цвет со мной всегда, мне нравится это сочетание, в том числе и в новогодних украшениях", - рассказывает жительница одного из протестных районов Минска Нелли. Теперь ее соседей радуют окна ее квартиры, украшенные в цветах исторического флага.

Belarus Neujahrsdekoration zur Protest Unterstützung im Land

Женщина признается, что в протестах участвует более 20 лет, но такого единства и солидарности в Беларуси, как в последние полгода, прежде не было: "Раньше тоже были протесты, задержания, многим друзьям из-за преследований пришлось уехать за границу. Но такого, как сейчас, не было. Беларусь объединилась".

В августе Нелли со старшей дочерью были волонтерами возле ЦИП на Окрестина и помогали тем, кто выходил из изолятора: "Там я увидела огромное количество интеллигентных, умных, образованных людей, которые не ожесточились даже после всех этих жутких репрессий. В том числе, было много молодежи". По ее словам, окружающие ее люди поняли, что должны отстаивать свою позицию и их большинство. "Следующий год должен быть переломным, я верю в лучшее и в нашу победу", - подчеркивает она.

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    Автор: Наталья Позднякова


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