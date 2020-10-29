Мирная революция в своем дворе: куда переместились протесты в Беларуси

Жилой комплекс "Каскад" находится недалеко от минской станции метро "Фрунзенская". Это один из самых известных, но далеко не единственный "протестный" двор. Здесь минчане встречаются, устраивают концерты, соревнования, благоустраивают и украшают территорию бело-красно-белой символикой, с которой активно борются власти.

"Если раньше я в лучшем случае знал соседей по подъезду, то теперь знаю чуть ли не весь район. Мы стали разбиваться на группы по интересам, общение вышло за рамки обсуждения проблем, которые есть в стране", - делится Дмитрий, житель "Каскада". В момент нашего разговора здесь как раз проходит очередное соседское чаепитие, выступают белорусские музыканты, детям показывают диафильмы.

На встречах во дворе рады всем

В этом вечернем мероприятии участвует и молодая пара Денис и Таиса. Девушка говорит, что в "Каскаде" отличные соседи, в большинстве своем здесь живут единомышленники - за все время на дворовые концерты пожаловалась только одна женщина. "Но людям никто не мешает устроить концерт - с песнями, которые им нравятся. Мы никого не прогоняем, не спрашиваем о политических взглядах. Наши соседи пытались организовать обсуждения с людьми, которые поддерживают Лукашенко, но они не готовы разговаривать. Хотя мы надеемся, что диалог все же получится, позиций должно быть много, мы должны слушать и слышать", - отмечает собеседница DW.

Благоустройство территории - одна из целей таких мероприятий

Денис и Таиса - активные участники борьбы за флаги. Денис рассказывает, что недавно получил штраф за то, что, по мнению суда, нарушил правила пользования квартирой. Денис натянул выходивший из его квартиры металлический трос, который, как посчитали городские службы, во время грозы может загореться и спровоцировать пожар.

Хотя, по словам Дениса, дело в действительности том, что на тросе висел бело-красно-белый исторический флаг. По поводу флага ребят вызывали и в администрацию Фрунзенского района. Потом возле их квартиры случился пожар, но для дачи пояснений Дениса и Таису отвезли в РУВД, где снова настоятельно расспрашивали о флаге.

Флаг над "Каскадом"

С начала протестов в жилой комплекс "Каскад" регулярно приезжают силовики и МЧС - чтобы снять бело-красно-белые флаги, которые жители вывешивают между двумя высотками. "Власть 26 лет дискредитировала государственную символику, с которой Беларусь получила независимость. Но сейчас очень многие люди именно ее стали считать своей. Поэтому мы решили поднять флаг между домами", - поясняет наш собеседник Дмитрий. По его словам, для того, чтобы снять флаги, в "Каскад" не меньше 10 раз пригоняли 90-метровую вышку, на которой работают сотрудники МЧС: "Они должны спасать жизни, тушить пожары, а вместо этого приезжают и срезают веревочку от флага".

Не только этот минский двор превращается в место сбора единомышленников

Неделю назад в "Каскаде" пытались повесить 70-ти метровый флаг, правда, его быстро увидели и попытались срезать, но это представителям власти не удалось. Также, по словам Дмитрия, в цвета исторического флага хотели покрасить технический забор, но на бело-красно-белом кто-то несколько раз рисовал свастику.

"Это никоим образом не обеспокоило органы. Мы вызвали милицию - не приехал никто. Этих людей до сих пор не нашли, свастику мы закрасили сами. Решили сделать красивое граффити, посвященное "Каскаду" - нарисовать наши знаменитые башни и между ними маленький флажок. Но пришли из ЖЭСа и закатали весь забор в серый", - посетовал Дмитрий.

Пока мы беседуем с жителями "Каскада", выступления гостей - белорусской группы "Мутнае вока" и музыкально-театрального проекта "Диафильмы Live" - заканчиваются. "Сейчас непростая ситуация с коронавирусом, поэтому мы не даем концерты в залах, а здесь есть возможность выступить на улице, плюс приятно поддержать это дворовое движение. Это здорово, что соседи начали знакомиться, узнавать друг друга, а мы, в свою очередь, знакомимся со зрителями", - подчеркивает руководитель проекта "Диафильмы Live" Наталья Леванова. И добавляет, что и у нее самой очень активный двор.

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