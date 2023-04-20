Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 апреля.

На 421-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 20 апреля (время московское).

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Российские войска днем обстреляли село Кизомыс в Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин . По его словам, в результате обстрела погиб 59-летний мирный житель. Других подробностей не приводится.

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

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Дания и Нидерланды намерены совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 немецкого производства, сообщается в совместном заявлении двух стран. "Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1A5", - заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен . Ожидается, что танки Leopard 2A4 будут поставлены в Украину в начале 2024 года. Ориентировочная стоимость в 165 млн евро будет поровну разделена между Данией и Нидерландами.

Хроника событий 20 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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