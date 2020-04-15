 COVID-19: AI критикует ограничения в Восточной Европе и Центральной Азии | Новости из Германии о России | DW | 29.04.2020

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Россия

COVID-19: AI критикует ограничения в Восточной Европе и Центральной Азии

Правозащитники осудили некоторые меры по борьбе с коронавирусом, принятые в странах бывшего СССР, как "репрессивные" и "насильственные".

Дезинфекция улиц в городе Алмате в Казахстане, проводимая с целью замедлить распространение коронавируса

Не все меры по борьбе с коронавирусом в AI считают оправданными

"Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека", - говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в ночь на среду, 29 апреля.

По словам исследователя AI по Центральной Азии Хэзы Макгилл, в некоторых странах и регионах власти "рассматривают пандемию как карт-бланш на подавление прав человека". В качестве примера подобных злоупотреблений она привела, в частности, Казахстан, где, по ее словам, "власти заваривают двери многоквартирных домов, чтобы заблокировать их жителей", и российскую республику Чечню, где полицейские, по сведениям AI, "избивают людей за то, что на них нет защитных масок".

Исследователь AI по Центральной Азии Хэза Макгилл

Исследователь AI по Центральной Азии Хэза Макгилл

Другой пример, называемый в докладе AI, - действия украинской армии, которая, по сведениям организации, 18 апреля перекрыла единственный доступ в село Старомарьевка, расположенный на неподконтрольной правительству части зоны конфликта на востоке Украины. В результате 150 жителей села оказались отрезанными от внешнего мира, не имея возможности купить еду, получить медицинскую или другую экстренную помощь, указывают правозащитники.

Кроме Украины, Казахстана и России, в докладе AI анализируется ситуация в Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Критика реформы системы здравоохранения в России

При этом правозащитники высказывают мнение, что "в России реформа системы общественного здравоохранения, названная "оптимизацией", привела за последнее десятилетие к резкому сокращению медицинского персонала и числа медицинских учреждений".

Другой важной проблемой авторы доклада считают препятствия для распространения информации о коронавирусе, которые некоторые правительства, по мнению AI, оправдывают условиями пандемии.

"Для противодействия распространению вируса правительства должны обеспечить распространение доступной, достоверной и основанной на фактических данных информации о COVID-19 и о том, как люди могут защитить себя. Однако зачастую власти стран Восточной Европы и Центральной Азии использовали недавно введенные чрезвычайные полномочия для преследования журналистов и других лиц, которые пытались распространять информацию", - говорится в докладе AI.

Ограничительные меры в борьбе с коронавирусом и права человека

"По мере того, как в регионе разворачивается пандемия COVID-19, создается впечатление, что многие правительства заинтересованы скорее в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья", - резюмирует Хэза Макгилл.

По ее мнению, любые жесткие меры по предотвращению распространения вируса должны быть ограниченными по времени их применения, соразмерными и соответствовать стандартам в области прав человека.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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