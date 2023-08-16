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Чиновник НАТО назвал ошибкой слова об уступках Украины

Ольга Лебедева
18 мин. назад

Глава штаба Йенса Столтенберга подчеркнул, что украинцы должны сами решать, о чем они готовы договариваться с РФ. Его предыдущее заявление резко раскритиковал Киев.

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Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТОФото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен признал ошибочными свои слова о возможности территориальных уступок Украины после окончания войны. "Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего Украины, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил он норвежскому изданию Verdens Gang (VG) в среду, 16 августа.

Украинцы сами должны принять решение, на каких условиях они будут готовы вступать в переговоры с РФ и о чем они готовы договариваться, подчеркнул далее Йенссен. По его словам, поддержка Украины, обороняющейся от российского вторжения, крайне важна. Кроме того, Киев должен получить гарантии безопасности в будущем, указал далее чиновник НАТО.

Скандальное заявление главы офиса Столтенберга

Накануне Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в НАТО "в обмен на уступку части территории" России и это может стать частью решения для завершения войны. "Я думаю, что решение могло бы заключаться в том, что Украина отдает территорию и получает взамен членство в НАТО", - заявил он в ходе дебатов в норвежском городе Арендал. Вместе с тем он повторил и то, что ранее говорил глава НАТО Йенс Столтенберг: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры".

На вопрос журналиста издания, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в альянсе, Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет, и что вопросы об уступке территорий России поднимают другие страны. "Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", - пояснил он.

Критика в офисе президента и МИД Украины

Слова чиновника НАТО резко раскритиковали в Киеве. "Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "раздела Европы", в том числе под зонтиком НАТО", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк Подоляк на своей странице в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter).

В свою очередь представитель МИД Украины Олег Николенко назвал "абсолютно неприемлемыми" дискуссии о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий. "Сознательное или неосознанное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Вместо этого в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и получения ею полноправного членства в НАТО", - написал он в Facebook.

 

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