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Петер Стано: ЕС не может дать Украине гарантии безопасности

Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад

Евросоюз в принципе не может выступать гарантом безопасности, поскольку, в отличие от НАТО, не является оборонной организацией, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе.

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Петер Стано
Петер СтаноФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Предоставление гарантий безопасности для Украины - не прерогатива Европейского Союза, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге во вторник, 8 августа. "Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", - пояснил Стано.

Он указал, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких областях, включая военную сферу, например финансируя поставки вооружений для защиты от российской агрессии. Что же касается конкретно гарантий безопасности, то "мы можем их поддержать, но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности", сказал Петер Стано. "Это прерогатива государств-членов, у которых имеются способы предложения подобных гарантий", - резюмировал он.

Июньское заявление саммита ЕС

"Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противодействовать усилиям по дестабилизации", - написано в заключительном коммюнике июньского саммита Евросоюза.

"Да, я согласен, именно это сказано в выводах саммита ЕС об участии Европейского Союза, но если речь идет именно о гарантиях безопасности, то это вопрос для отдельных государств-членов", - прокомментировал Петер Стано текст заявления 8 августа.

В заключительном документе также подчеркивается, что "эти обязательства будут приняты при полном соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов". Речь идет, судя по всему, о странах, официально декларирующих свой нейтральный статус, таких как Австрия, Мальта, Ирландия, или таких, как Венгрия, которая принципиально не оказывает Украине никакой военной поддержки.

В частности, на саммите Евросоюза Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что его страна не даст на это согласия. Аналогичную позицию заняли также Ирландия, Кипр и Мальта, добавил Нехаммер. "Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. - Ред.) не могут существовать", - объяснил глава австрийского правительства.

В ЕС готовы взять на себя твердые обязательства перед Киевом

В то же время Евросоюз ведет дискуссию о долгосрочных обязательствах в отношении Украины. Так, в конце августа продолжится обсуждение предложения создать фонд военной помощи Украине на ближайшие четыре года, выдвинутого верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Предлагается отвести часть Европейского фонда мира для предоставления Киеву до 5 млрд евро в год на оборонные нужды. Кроме того, Еврокомиссия разработала новый план, согласно которому Украине готовы выделить еще 50 млрд евро в виде грантов и кредитов за счет бюджета Евросоюза в течение 2024-2027 годов.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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