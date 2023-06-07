Экс-генсек НАТО призвал дать Украине гарантии безопасности

Одних лишь гарантий безопасности Украине будет недостаточно, нужно обсуждать путь к членству в НАТО, считает Андерс Фог Расмуссен.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал альянс предоставить Украине письменные гарантии безопасности и обозначить путь к членству в НАТО без предварительных условий. Его слова приводит газета The Guardian в среду, 7 июня.

Фог Расмуссен считает, что гарантии безопасности должны включать в себя обмен разведывательными данными, совместные учения с Украиной, расширение производства боеприпасов и поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от возможных будущих нападений. Об этом в последнее время стали говорить чаще, заявил экс-генсек НАТО, отметив соответствующий призыв Франции.

При этом Фог Расмуссен подчеркнул, что одних лишь гарантий безопасности будет недостаточно. "Некоторые союзники по НАТО могут выступить за гарантии безопасности, чтобы избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству. Они надеются, что, предоставив гарантии безопасности, смогут избежать этого вопроса. Я не думаю, что это возможно", - сказал он, отметив, что на обсуждении пути Украины в НАТО особенно настаивают страны Восточной и Центральной Европы.

Фог Расмуссен: Нельзя исключать, что страны НАТО примут индивидуальные меры

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует очевидная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке", - предупредил Фог Расмуссен, отдельно отметив оказываемую Украине помощь со стороны Польши.

"Я бы не исключал, что в этом контексте Польша будет действовать еще активнее на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность ввода войск (в Украину. - Ред.)", - заявил бывший глава альянса. По его словам, обращение Украины за такой военной помощью будет абсолютно законным.

Украина просит приглашения в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что Киев ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и "гарантий безопасности на этом пути". "Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс", - подчеркнул Зеленский 20 апреля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.

"Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко оцениваем тот факт, что нас поддерживают оружием. Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотели бы гарантий безопасности на этом пути", - заявил Зеленский.

В середине мая газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что дипломаты и чиновники стран НАТО работают над решением, которое бы сигнализировало, что Украина может присоединиться к альянсу в будущем, но на июльском саммите НАТО в Вильнюсе участники намерены предложить Украине немедленную помощь, а не членство прямо сейчас.

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