Число жертв взрывов в Бейруте превысило 150 человек

Число жертв взрывов в порту Бейрута продолжало расти в пятницу, 7 августа. По последним данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв унес жизни 154 человек. Как заявил глава ведомства Хамад Хасан, примерно каждый пятый из 5000 пострадавших, нуждался в госпитализации, 120 человек находятся в критическом состоянии.

По данным ООН, в результате чрезвычайного происшествия около 300 тысяч человек остались без крыши над головой, среди них - 80 тысяч детей. Более того, по словам регионального координатора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), несовершеннолетние до сих пор остаются в списках пропавших без вести.

ВОЗ оценил в 15 млн долларов расходы на срочную помощь пострадавшим

Медицинской инфраструктуре столицы Ливана также нанесен серьезный ущерб. Полностью разрушена больница с блоком интенсивной терапии для новорожденных. Пять госпиталей в зоне взрывов не функционируют или функционируют лишь частично. Кроме того, взрыв уничтожил 17 контейнеров с защитной одеждой для работы с больными коронавирусом. По данным местных властей, за последние двое суток в стране зафиксировано 464 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что на срочные расходы по оказанию помощи пострадавшим необходимо 15 млн долларов.

Вечером, 4 августа, в порту Бейрута произошли один за другим два взрыв. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности.

Согласно информации агентства Reuters, судно, на котором конфискованная селитра перевозилась из Грузии в Мозамбик, принадлежало гражданину России, проживающему на Кипре. Правоохранительные органы республики уже допросили россиянина по запросу ливанских властей.

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