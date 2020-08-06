 Взрыв в Бейруте: Евросоюз выделяет Ливану 33 млн евро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2020

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Мир

Взрыв в Бейруте: Евросоюз выделяет Ливану 33 млн евро

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен в разговоре с премьером Ливана Диабом пообещала выделить стране 33 млн евро экстренной помощи. В ФРГ скорбят по погибшему в Бейруте дипломату.

Спасатели и волонтеры разбирают завалы после взрывов в Бейруте

Спасатели и волонтеры разбирают завалы после взрывов в Бейруте

Евросоюз выделяет 33 млн евро экстренной помощи Ливану для восстановления страны после взрыва в Бейруте. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в телефонном разговоре с главой правительства Ливана Хасаном Диабом в четверг, 6 августа.

Решение о предоставлении дальнейшей помощи Еврокомиссия будет принимать в соответствии с гуманитарным положением на месте, уточнила фон дер Ляйен.

Днем ранее, 5 августа, ЕС оправил в Ливан для оказания помощи более сотни специалистов, а также медицинское оборудование. Как говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, в телефонном разговоре с Диабом фон дер Ляйен предложила также отправить в Ливан несколько дополнительных групп специалистов по химическому, биологическому и атомному анализу и предоставить стране военный корабль с вертолетной площадкой для быстрого оказания медицинской помощи раненым.

Кроме того, глава Еврокомиссии и председатель правительства Ливана обсудили возможность предоставления Ливану долгосрочной помощи ЕС в процессе восстановления страны.

При взрыве в Бейруте погиб дипломат ФРГ

В результате двух мощных взрывов, прогремевших вечером 4 августа в порту Бейрута, была разрушена половина города. По состоянию на вторую половину дня 6 августа, в результате этих взрывов погибли как минимум 137 человек, тысячи жителей Бейрута получили ранения, а сотни тысяч остались без крова.

6 августа министерство иностранных дел Германии подтвердило информацию о том, что среди погибших во время взрыва была немецкая женщина-дипломат. "Все мы в министерстве иностранных дел глубоко скорбим по нашей коллеге", - заявил в этой связи глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). По его словам, сотрудница МИД Германии во время взрыва находилась в своем офисе в ливанской столице.

Причины взрывов в Бейруте

Точные причины взрывов в Бейруте пока остаются неизвестны. По данным правительства Ливана, в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности.

В 2014 году в Бейруте задержали сухогруз Rhosus из-за нарушений правил эксплуатации и невыплаты зарплаты экипажу. На борту судна находился опасный груз. Инспекция запретила экипажу выводить судно из порта, а аммиачная селитра была перемещена с него на один из портовых складов.

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    Автор: Виктор Вайц


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