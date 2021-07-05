В Германии около центра вакцинации дежурят черные штурмовики (фото)

Дуйсбург • В Германии продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Согласно официальным данным, по состоянию на воскресенье, 15 августа, одну прививку сделало уже не менее 63 процентов жителей страны. Две прививки - не менее 57 процентов. Реальные показатели могут быть выше из-за проблем, возникших при сборе этой информации, о чем на днях сообщили немецкие СМИ со ссылкой на заявление Института Роберта Коха (RKI) и данные социологического опроса.

Вас приветствует Дарт Вейдер

По данным специального сайта RKI impfdashboard.de, каждую секунду в Германии сейчас вакцинируются в среднем по четыре человека. При этом в последнее время темпы кампании несколько замедлились, так что власти и организаторы вакцинации ищут способы повысить интерес тех, кто еще не привился. Где-то, например, угощают жареными колбасками. Эти фотографии сделаны в немецком городе Дуйсбург в Рурской области, где около центра вакцинации дежурят штурмовики и разные другие персонажи "Звездных войн" - вроде Дарта Вейдера, впрочем, в особом представлении не нуждающиеся, так что не будем называть всех слева направо.

Необычный бонус после прививки. Фотографии

Не подумайте ничего плохого. Они не пытаются силой заставлять людей прививаться. Просто ждут на месте, чтобы только что вакцинировавшиеся могли сделать фотографию на память. Прививки в Германии сейчас делют не только взрослым, но и детям с 12-летнего возраста при отсутствии противопоказаний и с согласия родителей.

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