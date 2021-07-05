 В Германии около центра вакцинации дежурят черные штурмовики (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.08.2021

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По Германии

В Германии около центра вакцинации дежурят черные штурмовики (фото)

Где-то в Германии после вакцинации от коронавируса угощают жареными колбасками. В Дуйсбурге пошли другим путем.

Дарт Вейдер в Дуйсбурге

Дуйсбург • В Германии продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Согласно официальным данным, по состоянию на воскресенье, 15 августа, одну прививку сделало уже не менее 63 процентов жителей страны. Две прививки - не менее 57 процентов. Реальные показатели могут быть выше из-за проблем, возникших при сборе этой информации, о чем на днях сообщили немецкие СМИ со ссылкой на заявление Института Роберта Коха (RKI) и данные социологического опроса.

Вас приветствует Дарт Вейдер

По данным специального сайта RKI impfdashboard.de, каждую секунду в Германии сейчас вакцинируются в среднем по четыре человека. При этом в последнее время темпы кампании несколько замедлились, так что власти и организаторы вакцинации ищут способы повысить интерес тех, кто еще не привился. Где-то, например, угощают жареными колбасками. Эти фотографии сделаны в немецком городе Дуйсбург в Рурской области, где около центра вакцинации дежурят штурмовики и разные другие персонажи "Звездных войн" - вроде Дарта Вейдера, впрочем, в особом представлении не нуждающиеся, так что не будем называть всех слева направо.

Необычный бонус после прививки. Фотографии

Акция с участием персонажей из Звездных войн около центра вакцинации в Дуйсбурге
Акция с участием персонажей из Звездных войн около центра вакцинации в Дуйсбурге
Акция с участием персонажей из Звездных войн около центра вакцинации в Дуйсбурге

Не подумайте ничего плохого. Они не пытаются силой заставлять людей прививаться. Просто ждут на месте, чтобы только что вакцинировавшиеся могли сделать фотографию на память. Прививки в Германии сейчас делют не только взрослым, но и детям с 12-летнего возраста при отсутствии противопоказаний и с согласия родителей.

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    Автор: Андрей Гурков


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