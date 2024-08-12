ЦАХАЛ проверяет заявление ХАМАС об убийстве заложника

Вооруженное крыло исламистской группировки впервые заявило, что "в результате инцидентов" его боевики убили заложника-мужчину и тяжело ранили двух женщин. В ЦАХАЛ заявили, что не обладают достоверной информацией об этом.

Вооруженное крыло террористической группировки ХАМАС заявило в понедельник, 12 августа, что "в двух отдельных инцидентах" в секторе Газа был убит один израильский заложник и тяжело ранены двое других. "Двое солдат, которым было поручено охранять вражеских заключенных, застрелили израильского пленного на месте", - сказано в сообщении представителя палестинских Бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" в Telegram. Сообщение ХАМАС об убийстве заложников прозвучало впервые после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Кроме того, указывается в сообщении, были тяжело ранены две заложницы, за ними сейчас "ухаживают в попытках сохранить им жизнь". ХАМАС не предоставил никакой информации о личности заложников.

ЦАХАЛ сдержанно прокомментировал заявление ХАМАС

Реагируя на это заявление, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указали, что не располагают "разведданными, позволяющих опровергнуть или подтвердить" информацию ХАМАС. Военные "продолжают проверять достоверность сообщения", уточнили в ЦАХАЛ.

Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари в утром 12 августа выразил обеспокоенность положением заложников. "Учитывая продолжительность времени, которое прошло, и тяжелые условия их плена, мы очень обеспокоены их физическим и психическим состоянием", - сказал Хагари в телеобращении на местном телевидении.

Некоторые наблюдатели расценивают это сообщение ХАМАС как попытку давления на Израиль в целях добиться как можно больших уступок от его переговорщиков в ходе заключения сделки по обмену заложников, захваченных в плен 7 октября 2023 года.

Новый главарь ХАМАС передал Израилю, что хочет перемирия

Новый лидер радикального исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар, который был избран после убийства предыдущего главы политбюро Исмаила Хании, передал 11 августа через египетских и катарских посредников Израилю сообщение о том, что он хочет перемирия.

По данным телеканала CNN, который ссылается на двух собеседников в правительственных кругах, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов на заключение сделки независимо от последствий для его правящей коалиции. Однако ряд силовых ведомств Израиля относятся к готовности премьера скептически, принимая во внимание несогласие некоторых крайне правых министров.

Тем временем власти США "ясно дали понять" Израилю, что ждут от него скорейшего заключения соглашения о прекращении огня во избежание широкой региональной войны, сообщил собеседник CNN. В самом Израиле регулярно проходят массовые акции протеста с требованием о скорейшем освобождении еще остающихся в живых заложников ХАМАС и отставке правительства Нетаньяху.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Около 100 из впоследствии были обменяны на палестинских заключенных израильских тюрем. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 тысяч человек, более 91 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.