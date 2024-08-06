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Израиль заявил об убийстве командиров ХАМАС и "Хезболлах"

Кирилл Шестаков
6 августа 2024 г.

Израильская армия сообщила об убийстве командира ХАМАС в секторе Газа и командира "Хезболлах" на юге Ливана.

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Мужчина с велосипедом на фоне разрушенных зданий в городе Бани-Сухайла в секторе Газа
Мужчина на фоне разрушенных зданий в городе Бани-Сухайла в секторе ГазаФото: Bashar Taleb/AFP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 5 августа, заявила об убийстве командира батальона радикального исламистского движения ХАМАС Джабера Азиза в секторе Газа. Спустя несколько часов ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаудара на юге Ливана был также убит командир шиитского радикального движения "Хезболлах" Али Джамаль Альдин Джавад. 

По утверждению израильской армии, Джабер Азиз был убит днем ранее, 4 августа, в результате удара по зданиям школ "Хасан Саламе" и "Насер" в секторе Газа - там располагался командный пункт ХАМАС. Вместе с командиром были убиты "другие террористы". Азиз с 2020 командовал батальоном ХАМАС "Аль-Фуркан". Он планировал террористические атаки на Израиль в октябре 2023 года и сам участвовал в них, заявили в ЦАХАЛ. 

В районе Эбба на юге Ливана был также убит Али Джамаль Альдин Джавад - командир спецподразделения "Радван" в составе "Хезболлах". ЦАХАЛ прикрепил к сообщению видео атаки. На нем видно, как израильская армия атакует машину, находящуюся в движении.

Удар Израиля по Бейруту

30 июня Израиль нанес удар по пригороду Бейрута, в результате которого пострадали более 70 человек. ЦАХАЛ заявил, что целью удара был командир "Хезболлах", ответственный за убийство 12 детей и подростков при обстреле деревне Мадждаль Шамс.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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