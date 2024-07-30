При ударе Израиля по Бейруту пострадали свыше 70 человек

В результате израильского удара по пригороду Бейрута погибли по меньшей мере три человека, еще 74 пострадали, сообщили власти Ливана.

В результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута по меньшей мере три человека погибли, сообщает во вторник, 30 июля, Министерство здравоохранения Ливана. Еще 74 человека получили ранения. "Поиски пропавших без вести под завалами продолжаются", - добавили в министерстве.

Ранее в тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по командиру ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах", которое Израиль называет ответственным за обстрел Голанских высот несколькими днями ранее - тогда погибли 12 человек.

ЦАХАЛ: командир "Хезболлах" убит

Спустя несколько часов после сообщения об ударе по Бейруту ЦАХАЛ заявил , что в результате "целенаправленной" атаки был убит высокопоставленный военный командир "Хезболлах" Фуад Шукр, занимавший пост советника генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насраллы.

В ООН "глубоко обеспокоены" атакой Израиля

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт 30 июля заявила о "глубокой обеспокоенности" в связи с ударом Израиля по "густонаселенному" пригороду Бейрута, который "привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения".

Хеннис-Плассхарт отметила, что военного решения конфликта между Израилем и Ливаном "не существует" и призвала задействовать "дипломатические возможности" для прекращения боевых действий.

Удар по Голанским высотам

Израиль 27 июля обвинил ливанское движение "Хезболлах" в обстреле деревни Мадждаль Шамс на севере Голанских высот. В результате обстрела погибли не менее 12 человек, большинство из них - подростки. В момент удара они находились на футбольном поле.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что своей атакой на Мадждаль Шамс "Хезболлах" "перешла все красные линии" и предупредил о возможности "полномасштабной войны".

В свою очередь, в "Хезболлах" отрицают свою причастность к атаке. В комментарии агентству AP представитель радикального движения указал, что группировка "категорически отрицает совершение атаки на Мадждаль Шамс" и настаивает, что ее удар был нацелен лишь на израильскую военную базу.