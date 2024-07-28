Белый дом: Удар по Голанским высотам - дело рук "Хезболлах"

Власти США считают ливанское движение "Хезболлах" ответственным за удар по Голанским высотам, в результате которого погибли не менее 12 человек. Вашингтон выразил "железную" поддержку Израилю.

Правительство США считает ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" ответственным за смертоносный ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли не менее 12 человек, большинство - дети и подростки. "Это нападение было совершено ливанским "Хезболлах". Это была их ракета, запущенная с территории, которую они контролируют. Атака должна быть всеобъемлюще осуждена", - говорится в сообщении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Эдриенн Уотсон, опубликованном на сайте Белого дома в воскресенье, 28 июля.

Вашингтон поддерживает контакты с израильской и ливанской сторонами с момента нападения, добавила Уотсон. Поддержка Израиля со стороны США является "железной и непоколебимой в борьбе со всеми угрозами, поддерживаемыми Ираном, включая "Хезболлах".

В то же время американское правительство работает над "дипломатическим решением" по "синей линии" (демаркационная линия, разделяющая Ливан, Израиль и Голанские высоты, обнародованная ООН в 2000 году. - Ред.), которое "раз и навсегда" положит конец всем нападениям и позволит мирным жителям по обе стороны границы безопасно вернуться в свои дома, подчеркнула представитель Белого дома.

Удар по Голанским высотам

Израиль накануне обвинил ливанское движение "Хезболлах" в обстреле деревни Мадждаль Шамс на севере Голанских высот. По данным израильской армии, для удара использовалась ракета Falaq-1 иранского производства. Шиитские радикалы отрицают свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что своей атакой на Мадждаль Шамс "Хезболлах" "перешла все красные линии" и предупредил о возможности "полномасштабной войны". При этом Израиль получит поддержку со стороны европейских стран и США, уверен он. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа атаку на Голанские высоты.

В свою очередь правительство Ливана на фоне удара по деревне Мадждаль Шамс осудило "все акты насилия и агрессии против гражданского населения". "Нападения на гражданских лиц являются вопиющим нарушением международного права и противоречат принципам гуманности", - говорится в заявлении правительства, призывающем "к немедленному прекращению боевых действий“.

Конфликт на северо-востоке Израиля

С начала израильской военной операции в секторе Газа против радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, обострился и конфликт Израиля с боевиками движения "Хезболлах". На севере Израиля, в приграничной зоне с Ливаном практически ежедневно происходят бои.

Голанские высоты на протяжении десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.