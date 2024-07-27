Евросоюз и США осудили обстрел Голанских высот

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу, 27 июля, решительно осудил "кровавую бойню", произошедшую несколькими часами ранее в деревне Мадждаль Шамс в северной части контролируемых Израилем Голанских высот. "Нам необходимо независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении Борреля, увидевшего "шокирующие кадры с футбольного поля", которое подверглось обстрелу.

В свою очередь Совет национальной безопасности США вечером 27 июля в своем заявлении осудил нападение на мирных жителей Голан. Белый дом не возложил прямых обвинений на радикальное шиитское движение "Хезболлах", но подтвердил "непоколебимость" поддержки Израиля. "Мы осуждаем эту ужасную атаку, в результате которой, как сообщается, погибли несколько подростков и детей, игравших в футбол <...> Мы от всей души соболезнуем семьям тех, кто потерял сегодня своих близких, и молимся за скорейшее выздоровление тех, кто получил ранения", - приводит прямую речь заявления представителя Совета присутствующий на брифинге журналист Барак Равид.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог назвал произошедшее "страшной и шокирующей катастрофой". В своем аккаунте в соцсети Х он написал: "Сегодня террористы "Хезболлах" жестоко напали и убили детей, единственным преступлением которых было то, что они пошли играть в футбол".

Израиль обвинил "Хезболлах" в обстреле Голанских высот

В результате обстрела деревни Мадждаль Шамс на севере Голанских высот погибли не менее 12 человек, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Утверждается, что большинство жертв - дети или подростки. В момент атаки они находились на футбольном поле.

Согласно "анализу оперативных систем ЦАХАЛ", обстрел деревни Мадждаль Шамс "был осуществлен из района, расположенного к северу от деревни Хебаа на юге Ливана". "Согласно достоверной разведывательной информации, имеющейся в распоряжении ЦАХАЛа, за атакой стоит "Хезболлах", - утверждается в заявлении.

В свою очередь, радикалы-шииты отрицают свою причастность к атаке. В комментарии агентству AP представитель "Хезболлах" указал, что группировка "категорически отрицает совершение атаки на Мадждаль Шамс" и настаивает, что ее удар был нацелен лишь на израильскую военную базу.

Глава МИД Израиля предупредил о возможности полномасштабной войны

Правительство Ливана на фоне удара по деревне Мадждаль Шамс осудило "все акты насилия и агрессии против гражданского населения". "Нападения на гражданских лиц являются вопиющим нарушением международного права и противоречат принципам гуманности", - говорится в заявлении правительства, призывающем "к немедленному прекращению боевых действий“.

В то же время министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью местному телевидению заявил, что своей атакой на Мадждаль Шамс движение "Хезболлах" "перешло все красные линии". Глав МИД Израиля предупредил о возможности "полномасштабной войны". При этом, уверен Кац, Израиль получит поддержку со стороны европейских стран и США.

Позднее с заявлением также выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал, что страна не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, а "Хезболлах" заплатит за это цену, "какую оно еще не платило".

Спор вокруг Голанских высот

Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.