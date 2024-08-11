В Израиле митингуют за соглашение об освобождении заложников

Тысячи человек в Тель-Авиве и других городах вышли на демонстрации в поддержку соглашения об освобождении 115 заложников, удерживаемых ХАМАС.

В Тель-Авиве и ряде других израильских городов тысячи человек в субботу, 10 августа, вышли на демонстрации в поддержку соглашения об освобождении 115 заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС. Семьи заложников выступили у здания штаб-квартиры Минобороны в Тель-Авиве, а затем провели акцию протеста, сообщила израильская газета Haaretz .

"Военное давление Израиля на ХАМАС приведет к гибели еще большего числа заложников", - сказал один из участников - Шей Мозес, дядя которого удерживается в секторе Газа.

Эйнав Зангаукер, чей сын был похищен боевиками, осудила премьер-министра Биньямина Нетаньяху за "использование заложников в качестве пешек для сохранения своей власти".

Протесты - в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шэве и Кесарии

Выступая от имени митингующих, Зангаукер призвала членов израильской команды переговорщиков надавить на премьера, чтобы тот одобрил достижение соглашения 15 августа.

"Мы рассчитываем на то, что вы вернете наших близких домой. Заключение соглашения об освобождении заложников - это настоящая победа и ключ к предотвращению опасной региональной эскалации", - добавила она.

По данным агентства dpa, протесты также прошли в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и в Кесарии перед частной виллой Нетаньяху.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них были позднее освобождены в рамках обмена на палестинских заключенных.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 40 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.