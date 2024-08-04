Axios: Израиль готовится к иранской атаке в начале недели

Иран может нанести удар по Израилю уже 5 августа. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает американское издание Axios со ссылкой три источника среди официальных лиц США и Израиля. По их данным, накануне на Ближний Восток прибыл генерал США Майкл Курилла, командующий американскими силами в этом регионе. Ожидается, что в этой поездке Курилла попытается мобилизовать международную и региональную коалицию для защиты Израиля от потенциальной иранской атаки, отмечает собеседник Axios.

"Ключевой" остановкой американского генерала станет Иордания. Во время предыдущей атаки Ирана на Израиль Иордания сыграла "значительную" роль в защите Израиля, перехватив многие иранские беспилотники на своей территории и открыв свое воздушное пространство для американских и израильских истребителей.

Источники Axios также допустили, что вероятное нападение Ирана на Израиль может быть масштабнее предыдущего, поскольку Иран задействует и радикальное шиитское движение "Хезболлах" в Ливане.

По другим данным Sky News Arabia, Иран готовит удары по Израилю в ночь на 13 августа, когда в Израиле отмечается Тиша бе-Ав - день скорби еврейского народа в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

Убийство главаря ХАМАС в Тегеране

31 июля в Тегеране был убит глава политбюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что главарь ХАМАС был убит "выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг". Израиль официально не комментировал атаку на Ханию.

3 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Израиль о "суровой" мести за убийство главаря ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.