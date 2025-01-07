Бразилия передала Астане данные черных ящиков лайнера AZAL

Бразилия передала Астане данные черных ящиков лайнера AZAL7 января 2025 г.
Спустя две недели после крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау Бразилия передала Казахстану данные двух бортовых самописцев, расшифрованные в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). "Все данные переданы казахстанским следственным органам", - заявили ВВС Бразилии в понедельник, 6 января.
Расшифровка и передача данных была произведена в соответствии с международными протоколами расследования катастроф. Ее результаты будут проанализированы и опубликованы Казахстаном.
Алиев требует объективного расследования
В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отправка черных ящиков разбившегося лайнера в Бразилию указывает на то, что Баку требует объективного расследования. По этой причине Азербайджан отказался от сотрудничества с Межгосударственным авиационным комитетом, который и занимается расследованием авиакатастроф на территории бывшего СССР.
Во время встречи с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками Алиев пообещал, что расследование катастрофы будет доведено до конца, а Баку будет добиваться наказания виновных в трагедии.
Президент Азербайджана вновь возложил на российские власти ответственность за крушение азербайджанского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный. "Самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли", - указал он. Алиев в очередной раз обвинил РФ в попытках уйти от ответственности, что вызывает у Баку "и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение".
За расшифровкой наблюдали представители трех стран
Ранее черные ящики самолета, произведенного бразильской компанией Embraer, были доставлены в Бразилию для обработки информации бортового речевого самописца и регистратора полетных данных в лаборатории бразильских авиаследователей в Бразилиа.
За этим процессом наблюдали представители Казахстана, России и Азербайджана. В Казахстане обещают озвучить предварительные результаты работы правительственной комиссии Казахстана по расследованию авиакатастрофы в течение 30 дней.
Катастрофа самолета AZAL
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL утром 25 декабря потерпел крушение близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили.
27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines, а также министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщили, что разбившийся борт подвергся "внешнему воздействию". Выжившие в авиакатастрофе бортпроводники рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету. В США заявили, что видят "некоторые признаки", которые указывают на вероятность поражения самолета российской системой ПВО.
Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с Алиевым принес извинения за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Он подтвердил, что в то время, когда самолет пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, "российские средства ПВО отражали нападения" украинских боевых БПЛА, которые атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ.