Бразилия передала Астане данные черных ящиков лайнера AZAL

Спустя две недели после крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау Бразилия передала Казахстану данные двух бортовых самописцев, расшифрованные в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). "Все данные переданы казахстанским следственным органам", - заявили ВВС Бразилии в понедельник, 6 января.

Расшифровка и передача данных была произведена в соответствии с международными протоколами расследования катастроф. Ее результаты будут проанализированы и опубликованы Казахстаном.

Алиев требует объективного расследования

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отправка черных ящиков разбившегося лайнера в Бразилию указывает на то, что Баку требует объективного расследования. По этой причине Азербайджан отказался от сотрудничества с Межгосударственным авиационным комитетом, который и занимается расследованием авиакатастроф на территории бывшего СССР.

Во время встречи с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками Алиев пообещал, что расследование катастрофы будет доведено до конца, а Баку будет добиваться наказания виновных в трагедии.

Президент Азербайджана вновь возложил на российские власти ответственность за крушение азербайджанского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный. "Самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли", - указал он. Алиев в очередной раз обвинил РФ в попытках уйти от ответственности, что вызывает у Баку "и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение".

За расшифровкой наблюдали представители трех стран

Ранее черные ящики самолета, произведенного бразильской компанией Embraer, были доставлены в Бразилию для обработки информации бортового речевого самописца и регистратора полетных данных в лаборатории бразильских авиаследователей в Бразилиа.

За этим процессом наблюдали представители Казахстана, России и Азербайджана. В Казахстане обещают озвучить предварительные результаты работы правительственной комиссии Казахстана по расследованию авиакатастрофы в течение 30 дней.

Катастрофа самолета AZAL

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL утром 25 декабря потерпел крушение близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили.

27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines, а также министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщили, что разбившийся борт подвергся "внешнему воздействию". Выжившие в авиакатастрофе бортпроводники рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету. В США заявили, что видят "некоторые признаки", которые указывают на вероятность поражения самолета российской системой ПВО.

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с Алиевым принес извинения за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Он подтвердил, что в то время, когда самолет пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, "российские средства ПВО отражали нападения" украинских боевых БПЛА, которые атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ.