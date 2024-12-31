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Казахстан направил черные ящики самолета AZAL в Бразилию

Екатерина Венкина
31 декабря 2024 г.

Казахстан направил черные ящики разбившегося авиалайнера Azerbaijan Airlines в Бразилию. Правительственная комиссия Казахстана озвучит предварительные результаты расследования в течение 30 дней.

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У места крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines
У места крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan AirlinesФото: Meiramgul Kussainova/Anadolu/picture alliance

Комиссия по расследованию причин крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау вылетела в Бразилию. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили в Telegram Минтранспорта Казахстана.

По его данным, черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Бортовые записи самолета бразильской компании Embraer направлены в эту южноамериканскую страну для извлечения данных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление бразильских военно-воздушных сил (ВВС).

Показатели бортового речевого самописца и регистратора полетных данных будут обработаны в лаборатории бразильских авиаследователей в Бразилиа, за этим процессом будут наблюдать представители Казахстана, России и Азербайджана. По данным ВВС Бразилии, записи будут доставлены в течение дня 31 декабря.

Предварительные результаты расследования могут быть озвучены в течение месяца

Правительственная комиссия Казахстана озвучит предварительные результаты работы в течение 30 дней, сообщил замминистра транспорта Талгат Ластаев. "В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - привело его слова "Казинформ".

Между тем на месте крушения продолжают собирать обломки самолета, их сортируют и изучают в большом ангаре, указало агентство dpa.

Катастрофа самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines с 67 пассажирами и членами экипажа 25 декабря направлялся из Баку в Грозный, но получил повреждения в результате работы российской ПВО и разбился близ города Актау в Казахстане. Погибли 38 человек. Пилотов и погибшую стюардессу президент Азербайджана Ильхам Алиев посмертно наградил званиями Национальных героев страны.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре принес Алиеву извинения за "трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России". Путин также признал, что российские средства ПВО были активны, когда самолет пытался приземлиться в Грозном, он не взял на себя прямую ответственность за авиакатастрофу. Алиев призвал РФ признать вину, официально извиниться и наказать виновных.

После этой авиакатастрофы полеты в Россию приостановила не только AZAL, но и некоторые другие мировые авиакомпании, включая дубайскую FlyDubai, туркменскую Turkmenistan Airlines и израильскую El Al.

 

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