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Крушение AZAL: первые итоги расследования сообщат в январе

Олег Соколенко
31 декабря 2024 г.

Первые итоги расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines будут обнародованы в течение 30 дней, сообщили в Минтрансе Казахстана. Сейчас ведется сбор фрагментов лайнера, в Актау прибыли зарубежные эксперты.

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Сбор вещественных доказательств на месте крушения самолета AZAL в Казахстане
Сбор вещественных доказательств на месте крушения самолета AZAL в КазахстанеФото: Meiramgul Kussainova/Anadolu/picture alliance

Первые итоги расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшего 25 декабря близ казахстанского города Актау, будут обнародованы в течение 30 дней. Об этом во вторник, 31 декабря сообщил замминистра транспорта Казахстана Талгат Ластаев. Он отметил, что такой срок - "в целом по стандартам".

Ластаев рассказал, что сейчас ведется полевой этап расследования - на месте катастрофы собирают фрагменты упавшего лайнера и другие вещественные доказательства. Все вещдоки собирают в специальном ангаре в аэропорту Актау, где эксперты проведут их анализ.

В Минтрансе Казахстана также сообщили о прибытии в Актау зарубежных экспертов, в том числе из Международной организации гражданской авиации (ICAO), Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), который располагается в Бразилии - стране-производителе самолета Embraer. Именно туда направлены черные ящики разбившегося самолета для их исследования специалистами.

Катастрофа азербайджанского самолета близ Актау

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines с 67 пассажирами и членами экипажа 25 декабря направлялся из Баку в Грозный, но получил повреждения в результате работы российской ПВО и разбился близ города Актау в Казахстане. Погибли 38 человек. Пилотов и погибшую стюардессу президент Азербайджана Ильхам Алиев посмертно наградил званиями Национальных героев страны.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре принес Алиеву извинения за "трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России". Путин также признал, что российские средства ПВО были активны, когда самолет пытался приземлиться в Грозном, он не взял на себя прямую ответственность за авиакатастрофу. Алиев призвал РФ признать вину, официально извиниться и наказать виновных.

После этой авиакатастрофы полеты в Россию приостановила не только AZAL, но и некоторые другие мировые авиакомпании, включая дубайскую FlyDubai, туркменскую Turkmenistan Airlines и израильскую El Al.

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